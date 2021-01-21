Источник материала: Sputnik Беларусь

В Минобороны Беларуси сообщили о введении в строй нового радиолокационного комплекса "Сопка-2" вблизи города Барановичи. Комплекс российского производства уже заступил на боевое дежурство, ежедневно здесь несут службу от 150 до 200 специалистов. Основные задачи – радиолокационная разведка, информирование высших командных пунктов.

Трассовый радиолокационный комплекс (ТРК) "Сопка-2" предназначен для получения и анализа информации о воздушной обстановке в радиусе 450 километров. Высокая разрешающая способность позволяет точно измерять дальность и высоту объектов, распознавать отдельные воздушные цели в составе группы, определять государственную принадлежность самолетов и других летательных аппаратов.

С учетом восточноевропейской географии и высоких технологий мощный комплекс "Сопка-2" из Барановичей способен полностью контролировать воздушное пространство Беларуси и небо над столицами соседних стран – Варшавой (350 км), Вильнюсом (190 км), Ригой (450 км), Киевом (430 км). При необходимости этот контроль можно трансформировать в бесполетную зону, ведь белорусские войска ПВО намерены перевооружиться на лучшие в мире зенитные ракетные системы С-400. Впрочем, военная доктрина Беларуси носит оборонительный характер: добрым соседям новейшие радиолокационные комплексы и системы вооружений не угрожают.

Аналогичные комплексы "Сопка-2" хорошо зарекомендовали себя в самых суровых уголках России – на Дальнем Востоке (Приморье) и в Арктике (на острове Врангеля). ТРК имеет защитный антенный купол, способен работать при ветре до 40 метров в секунду и морозах до 40 градусов. Контракт на поставку комплекса представители Минобороны и российского концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" подписали на международном форуме "Армия-2018".

Параметры обороноспособности

Беларусь неуклонно наращивает могущество военно-воздушных сил и войск ПВО за счет принятия на вооружение радиолокационных станций нового поколения "Противник-Г" (российского производства) и "Восток-Д", "Роса-РБ" (белорусского производства), которые способны оперативно обнаружить все современные средства воздушного нападения и выдать по ним данные для уничтожения подразделениями зенитных ракетных войск и ВВС. К примеру, мобильная, компактная и надежная многофункциональная радиолокационная станция "Противник-Г" может сопровождать до 200 целей на дальности около 450 километров и высотах до 150 километров, обладает расширенной зоной обнаружения аэродинамических и баллистических целей. Ранее в Беларуси начали разрабатывать новую мобильную радиолокационную станцию обнаружения и целеуказания "Небосклон". Современные системы ПВО обеспечивают асимметричное противодействие потенциальным угрозам, и они значительно дешевле крупных ВВС.

Недавнее приобретение эскадрильи многоцелевых истребителей Су-30СМ позволило нарастить ударные возможности ВВС и эффективнее обеспечивать прикрытие сухопутных войск от ракетных и авиаударов противника. Системы управления, противовоздушной обороны, разведки и радиоэлектронной борьбы, ракетных войск – приоритеты дальнейшего развития ВС Беларуси.

Ежегодно на вооружение принимается в среднем 25 новейших образцов техники. Расчеты дивизионов С-300 и "Тор-М2" (российского производства) ежегодно и успешно выполняют практические (боевые) стрельбы по мишеням-имитаторам крылатых и баллистических ракет, другим целям на полигоне Ашулук (РФ).

В мировом рейтинге военной мощи Global Firepower Беларусь в 2021 году занимает 50-ю ступень из 138 возможных, опередив Узбекистан, Португалию, Марокко (заметим, что военные бюджеты этих трех стран многократно больше белорусского). Еще в августе было 53 место, рост рейтинга – признание западными аналитиками успешности белорусского военного строительства и растущей обороноспособности Союзного государства.

Строительство продолжается, и американское аналитическое издание Military Watch ожидает, что в ближайшей перспективе Беларусь может приобрести у России тактические ракетные комплексы "Искандер", которые "позволят наносить удары по авиабазам НАТО на ранних этапах войны". К чему бы такие разговоры?

Растущие угрозы

Невзирая на многолетнее конструктивное взаимодействие Беларуси с НАТО в рамках Совета евроатлантического партнерства и программы "Партнерство ради мира", отношения с блоком явно испорчены. Беларусь видит угрозу в действиях альянса на территории ближайших соседей и планах резкого увеличения военного присутствия США в Польше (размещение 5-го армейского корпуса США и вероятное развертывание тактических ракетных систем). Кроме того, Варшава намерена приобрести американские истребители-бомбардировщики F-35A (оружие наступательное), а страны Балтии призывают США перейти к новому этапу военного противостояния с Россией – от временного к постоянному размещению американских войск в регионе.

Вблизи белорусских границ не первый год ревут двигателями десятки американских и французских танков, регулярно ведут разведку стратегические беспилотники Пентагона. Карликовые маневры в регионе вырастают до уровня межконтинентальных войсковых операций типа Defender Europe США и НАТО. При этом Соединенные Штаты планируют предоставить Эстонии, Латвии и Литве новую порцию военной помощи в сумме 168,7 млн долларов.

Деструктивное участие западных "партнеров" в осенних протестах позволило увидеть под масками истинные лица и конечные цели "демократизаторов". Проверку суверенитета и независимости республике помогли пройти непоколебимые Вооруженные силы, одним своим присутствием у западных границ разрушившие недобрые планы соседей. И сегодня уже всем ясно, что государственный переворот по методичкам госдепа в Беларуси не состоится.

Минск по-прежнему готов к диалогу с "партнерами", но открытая милитаризация Восточной Европы не оставляет выбора. Для защиты интересов Беларуси создана компактная, мобильная, хорошо подготовленная и оснащенная армия, способная противодействовать современным вызовам и угрозам.