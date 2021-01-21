Независимые профсоюзы крупных заводов раскритиковали отбор делегатов на Всебелорусское собрание

Источник материала: Tut.by

Независимые профсоюзы двух крупных заводов — «Нафтана» и «Гродно Азот» — выступили с заявлениями касательно Всебелорусского народного собрания. Они утверждают, что на предприятиях не выбирали делегатов, которые поедут представлять их интересы на собрание. Профсоюзы считают, что это нарушает закон «О республиканских и местных собраниях», где прописано, что избрать участников республиканского собрания должно местное собрание.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Независимый профсоюз «Гродно Азот» выступил с открытым заявлением, в котором утверждается, что заводчане не выбирали делегатов на Всебелорусское народное собрание (сообщается, что в списке от предприятия три делегата. — Прим. ред.), а людей от завода, которые должны представлять интересы рабочих и жителей города в целом, якобы просто назначили.

«Ввиду того, что делегаты ВНС от нашего предприятия не избирались на местных собраниях и собраниях трудовых коллективов, а назначались районными и городскими советами депутатов, что противоречит Закону „О республиканских собраниях“, делегаты не представляют интересов азотовцев, и все решения, принятые на ВНС, не будут носить легитимного характера», говорится в заявлении независимого профсоюза предприятия.

В профсоюзе ссылаются на статью 19 Закона «О республиканских и местных собраниях», в которой прописано, что избрание участников республиканского собрания входит в компетенции местного собрания.

Члены независимого профсоюза считают, что делегаты должны быть выбраны согласно законодательству о местных собраниях, если они едут представителями народа. «И так как они выбраны не таким образом, любые их решения незаконны и никоим образом не интересуют их», — говорят в профсоюзе.

В независимом профсоюзе предприятия сейчас состоит около 500 человек.

— Это наше открытое заявление, адресата какого-то нет. Профсоюз заявляет, что эти люди (участники собрания. — Прим. ред.) не выбирались у нас никаким образом, их кандидатуры нигде не обсуждались. Эти персоны — не воля работников, — пояснили представители независимого профсоюза «Гродно Азот». — Сейчас у нас в цехах собираются подписи работников вне зависимости от их принадлежности к профсоюзу под заявлением, что этих людей не выбирали. Сколько человек подписалось, пока сказать невозможно — сбор еще не окончен, подписи не подсчитаны.





Подобное заявление написали и члены независимого профсоюза на предприятии «Нафтан». Они также утверждают, что никаких собраний у них не проводилось касательно выдвижения делегатов. Уточним, что каких-либо сообщений о избрании делегатов мы не нашли на сайтах ни предприятий (как «Нафтана», так и «Гродно Азота»), ни их заводских изданий.

— Некие делегаты уже выбраны. И информация о них уже есть, — говорит Ольга Бритикова, которую на днях выбрали руководителем первички независимого профсоюза на «Нафтане». — Поскольку они не были выбраны ни на собрании трудового коллектива, ни на других собраниях, а назначены, мы считаем, что эти люди не вправе представлять трудовой коллектив и граждан Беларуси.

Уточним, что на начало этого года в независимом профсоюзе «Нафтана» было 532 человека.

Новополоцкие информационные ресурсы сообщали ранее, что от «Нафтана» на собрание намерены отправить как минимум двух человек. Это идеолог Сергей Евтушик, заместитель гендиректора «ЛЛК-Нафтан» Леонид Булаев. Но этих работников от горсовета — как депутатов.

Напомним, шестое Всебелорусское народное собрание состоится 11−12 февраля в Минске. В нем будут участвовать 2700 человек. Как правило, для участия выбираются представители всех регионов, люди разных профессий и статуса. Туда приглашаются депутаты, министры, руководители и сотрудники основных предприятий, представители бизнеса, учителя, врачи, пенсионеры, студенты, члены международных и общественных организаций.

Александр Лукашенко подписал указ, который регламентирует порядок проведения Всебелорусского народного собрания. В нем говорится, что участниками могут быть совершеннолетние граждане Беларуси, ограничений по выдвиженцам никаких не упоминается. Однако там есть оговорка о том, что порядок выдвижения кандидатур и избрания делегатов должен утвердить председатель республиканского организационного комитета по подготовке Всебелорусского народного собрания.

Как должна была проходить эта процедура, до сих пор неизвестно. На сайте petitions.by есть петиция «О статусе Всебелорусского народного собрания», где поднимался вопрос об этом. В ответе Палаты представителей на нее говорится, что подготовку к ВНС регламентирует распоряжение № 212 рп «О подготовке шестого Всебелорусского собрания». Его текста в открытом доступе нет, есть лишь комментарий к нему.

Несмотря на то, что никто толком не знает, как должны были определяться делегаты и как попасть в их число, список участников собрания уже сформировался .