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Новополоцк и Борисов сегодняшние акции посвятили Игорю Лосику
Источник материала: Хартия'97
Новополоцк и Борисов сегодняшние акции посвятили Игорю Лосику
Политзаключенный голодает уже 38-е сутки.
Новополоцк и Борисов сегодняшние акции посвятили Игорю Лосику.
Политзаключенный голодает уже 38-е сутки.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Политзаключенный голодает уже 38-е сутки.
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