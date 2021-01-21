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Новополоцк и Борисов сегодняшние акции посвятили Игорю Лосику

21.01.2021 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Новополоцк и Борисов сегодняшние акции посвятили Игорю Лосику

  • 21.01.2021, 19:29
Новополоцк и Борисов сегодняшние акции посвятили Игорю Лосику

Политзаключенный голодает уже 38-е сутки.

Новополоцк и Борисов сегодняшние акции посвятили Игорю Лосику.

Политзаключенный голодает уже 38-е сутки.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Баста!»


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