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Tesla Model S оставили без задних дверей и превратили в кабриолет

21.01.2021 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Tesla Model S оставили без задних дверей и превратили в кабриолет

  • 21.01.2021, 19:16
Tesla Model S оставили без задних дверей и превратили в кабриолет
Фото: Ares Design

Итальянское кузовное ателье представило глубоко модернизированный американский электрокар.

Итальянское кузовное ателье Ares Design, основанное бывшим главой компании Lotus Дэни Бахаром, представило свой новый проект. Им стал глубоко модифицированный электрокар Tesla Model S, который превратили в двухдверный кабриолет, передет autonews.ru.

Специалисты работали над автомобилем последние несколько лет — впервые проект был анонсирован осенью 2018 года. Компании из Модены пришлось внести изменения в кузов и шасси американского лифтбека, разработать новые аэродинамические элементы, а также полностью переделать салон.

Тюнеры оставили электромобиль без крыши, убрали центральные стойки и все стандартные двери, которые заменили совершенно новыми более длинными дверьми. Кроме того, модификации подверглась корма автомобиля, где появилось место для складного верха. В соответствии с пожеланием заказчика салон обтянули белой кожей, которая контрастирует с ярко-оранжевыми и черными элементами.

О технической составляющей автомобиля данных нет. Tesla Model S в самой мощной версии P100D оснащен 224-сильным электрическим агрегатом на передней оси и 476-сильным — на задней. Электрокар способен разгоняться с места до 96 км/ч за 2,3 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км в час.

На данный момент в официальной линейке компании Tesla нет машин с открытым кузовом. При этом первой серийной моделью американской марки был кабриолет Roadster, который производили с 2008 по 2012 год. У Tesla есть план разработки автомобиля нового поколения с таким же названием, однако, как ожидается, он получит закрытый кузов. Прототип этой модели, показанный осенью 2017 года, представлял собой купе.







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Итальянское кузовное ателье представило глубоко модернизированный американский электрокар.
 
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