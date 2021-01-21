Источник материала: Хартия'97

Жители Волковыска сняли партизанский ролик 1 21.01.2021, 19:06

Видеофакт.

Жители Волковыска сняли партизанский ролик.

«Пакуль апошні партызан не пакіне лясоў ваўкавыскiх, мы будзем сцяною стаяць за нашую перамогу! Не дзеля славы i гонару, а за волю! Разам i да канца! Менск, даціскай!» - говорится в сообщении партизан Волковыска.

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