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Жители Волковыска сняли партизанский ролик
Источник материала: Хартия'97
Жители Волковыска сняли партизанский ролик
Видеофакт.
Жители Волковыска сняли партизанский ролик.
«Пакуль апошні партызан не пакіне лясоў ваўкавыскiх, мы будзем сцяною стаяць за нашую перамогу! Не дзеля славы i гонару, а за волю! Разам i да канца! Менск, даціскай!» - говорится в сообщении партизан Волковыска.
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