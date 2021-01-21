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Юриста фонда Навального высылают из РФ в Беларусь
Источник материала: Хартия'97
Юриста фонда Навального высылают из РФ в Беларусь
У него белорусский паспорт.
Юриста российского Фонда борьбы с коррупцией Владлена Лося высылают из России, пишет
Кроме того, ему запретили возвращаться в Россию до 27 ноября 2023 года.
Днем 21 января Лося задержали в гостинице в Москве. По его словам, в номер к нему постучались 15 полицейских под предлогом того, что кто-то кричал.
Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что Владлен Лось имеет белорусское гражданство. По словам Жданова, силовики высылают Лося из-за акций, которые команда Навального организовывает 23 января.
Кстати, другим соратникам Навального в разных городах уже вручили предупреждения по поводу акций 23 января.
После возвращения в Россию Алексея Навального арестовали на 30 суток и отправили в СИЗО-1 "Матросская тишина". После этого команда Навального опубликовала расследование о "дворце Путина" в Геленджике за 100 миллиардов российских рублей (1,3 миллиарда долларов).
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У него белорусский паспорт.
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