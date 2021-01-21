ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В любую точку Беларуси можно будет бесплатно отправить письмо 23 января

21.01.2021 19:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В любую точку Беларуси можно будет бесплатно отправить письмо 23 января

2
  • 21.01.2021, 18:49
В любую точку Беларуси можно будет бесплатно отправить письмо 23 января

Хороший повод написать политзаключенным.

РУП «Белпочта» анонсировала проведение акции «День ручного письма» 23 января в некоторых отделениях почтовой связи страны.

Ежегодно в этот день отмечается День почерка, или День ручного письма. Праздник напоминает об уникальности ручного письма и о неповторимости почерка каждого человека.

Всем желающим предлагается приобрести почтовые карточки или конверты с открытками, написать от руки теплые слова для родных, друзей и политзаключенных. В день акции, 23 января, сотрудники предприятия бесплатно доставят их в любую точку страны.

В Минске День ручного письма будет проходить с 15:00 до 17:00 на Главпочтамте по адресу: пр. Независимости, 10.

В этот день можно будет купить конверты и марки, подписать их и отправить в любой уголок Беларуси — доставят за вас письма и открытки работники «Белпочты». Отличный повод, чтобы в очередной раз поддержать родных, близких, и всех политзаключенных, которым очень нужна наша поддержка. Наша сила — в единстве.

Списки политических заключенных можно найти тут.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский фонд культурной солидарности добивается лишения БТРК права на трансляцию «Евровидения» и исключения из EBU
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by