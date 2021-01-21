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В любую точку Беларуси можно будет бесплатно отправить письмо 23 января
Источник материала: Хартия'97
В любую точку Беларуси можно будет бесплатно отправить письмо 23 января
Хороший повод написать политзаключенным.
РУП «Белпочта» анонсировала проведение акции «День ручного письма» 23 января в некоторых отделениях почтовой связи страны.
Ежегодно в этот день отмечается День почерка, или День ручного письма. Праздник напоминает об уникальности ручного письма и о неповторимости почерка каждого человека.
Всем желающим предлагается приобрести почтовые карточки или конверты с открытками, написать от руки теплые слова для родных, друзей и политзаключенных. В день акции, 23 января, сотрудники предприятия бесплатно доставят их в любую точку страны.
В Минске День ручного письма будет проходить с 15:00 до 17:00 на Главпочтамте по адресу: пр. Независимости, 10.
В этот день можно будет купить конверты и марки, подписать их и отправить в любой уголок Беларуси — доставят за вас письма и открытки работники «Белпочты». Отличный повод, чтобы в очередной раз поддержать родных, близких, и всех политзаключенных, которым очень нужна наша поддержка. Наша сила — в единстве.
Списки политических заключенных можно найти
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Хороший повод написать политзаключенным.
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