«Эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается». Часть белорусских больниц возвращается к обычному режиму работы

Источник материала: Onliner

В Минздраве заявили , что на этой неделе в регионах Беларуси постепенно улучшается эпидемиологическая обстановка. Некоторые отделения больниц начинают работать в обычном режиме. Однако, как отмечают в министерстве, к перепрофилированию в областях подходят взвешенно, ведь в феврале ежегодно отмечается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

Брестская область

В Брестской области полностью прошли процедуру дезинфекции и возобновили работу в обычном режиме центральные районные больницы Жабиновского, Каменецкого и Малоритского районов.

Витебская область

В Витебской области с 18 января возобновили работу в обычном режиме 86 коек в центральных районных больницах. С 21 января полностью работает в штатном режиме Витебский областной специализированный центр. С 25 января возобновляет работу Витебский областной реабилитационный центр для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств.

Гродненская область

В Гродненской области идет перепрофилирование коек, подготовленных для «ковидных» пациентов. К обычному режиму работы возвращается Городская клиническая больница №3 Гродно. Сейчас здесь проводятся дезинфекционные и подготовительные мероприятия. Работать в обычном режиме клиника начнет с 22 января. Принимать пациентов будут неврологическое, терапевтическое, кардиологическое и психоневрологическое отделения. Сейчас в регионе для обычного режима работы перепрофилированы более 300 коек.

Гомельская область

В Гомельской области дополнительно возвращены в обычный режим функционирования: с 21 января — отделение патологии беременности Гомельской городской клинической больницы №1 с дальнейшим поэтапным перепрофилированием в обычный режим работы учреждения (385 коек), а с 22 января — кардиологическое отделение (на 30 коек) в Мозырской городской больнице.

Могилевская область

На этой неделе проходят дезинфекцию и с 24 января планируют принимать профильных пациентов специалисты Могилевской областной клинической больницы. Также на этой неделе Бобруйский межрайонный онкологический диспансер будет проводить мероприятия по возвращению к обычному режиму работы.

Минская область

На этой неделе в обычный режим работы постепенно планирует возвращаться Воложинская центральная районная больница — первое отделение на 20 коек проходит дезинфекцию. Также открываются первые профильные отделения в Солигорской центральной районной больнице (100 коек). А с 29 января планируется открыть для планового приема первые 20 коек в Жодинской центральной городской больнице.

Кроме того, планируется перепрофилировать после работы с COVID-19 и первые отделения в Минской центральной районной больнице в Атолино.

Минск

С 25 января открываются для профильного приема пациентов Городская гинекологическая больница, 2-й роддом, а также 11-я больница. Планируется, что в 11-й больнице будут открыты места для прохождения реабилитации (185 коек). Кроме того, с 25 января планируется открыть 60 коек урологического отделения в 4-й больнице. В планах — переход на обычный режим работы с 1 февраля отделений 1-й городской больницы: кардиология, нефрология, ревматология, эндокринология. Также планируется, что в это же время откроется Городской центр остеопороза.