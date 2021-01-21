Запомните, что нельзя передавать в мессенджерах. Как Viber в Беларуси блокирует мошенников

Только с начала года в Беларуси на стороне Viber было заблокировано более 3 тыс. аккаунтов с признаками мошенничества, на которые пожаловались белорусы, сообщили представители мессенджера.





"Чаще всего мошенники звонят пользователям с поддельных аккаунтов различных банков и представляются их сотрудниками (известны случаи, когда злоумышленники называли себя представителями "Беларусбанка"). При этом в качестве фотографии такого аккаунта используют логотип банка, а название аккаунта в мессенджере идентично названию банка. В процессе общения злоумышленники под разными предлогами пытаются узнать у пользователей данные их банковских карт", - говорится в сообщении.





Rakuten Viber напоминает, что категорически нельзя передавать собеседникам в мессенджерах:





данные своей карты: номер, срок действия, CVV-код;





любой PIN-код;





логин и пароль от интернет-банкинга;





пароль 3D Secure;





SMS-пароль.





Ни в коем случае не стоит раскрывать данные вашей банковской карты, кем бы ни представился ваш собеседник: сотрудником банка или представителем любых других организаций. В случае получения подобных звонков в мессенджерах стоит прекратить разговор и позвонить по номеру, указанному на официальном сайте вашего банка или на обратной стороне вашей банковской карты.





Также специалисты Viber предлагают отмечать номер телефона мошенника как "Спам". Для этого откройте диалоговое окно с этим пользователем. Так как отправителя нет в вашем списке контактов, приложение сразу же предложит вам "Добавить в контакты", отметить "Это спам" или "Заблокировать". Для блокировки пользователя вы можете выбрать "Это спам" или "Заблокировать": его аккаунт будет заблокирован в обоих случаях.





"При определенном количестве отметок пользователей о том, что аккаунт занимается спам-рассылками или звонками, этот пользователь будет заблокирован в Viber и не сможет больше никого побеспокоить в мессенджере", - подчеркивают в компании.

Вы также можете передать информацию о поддельном аккаунте в службу поддержки Viber. Для этого сделайте скриншоты номера телефона, с которого с вами связывался злоумышленник в Viber, перейдите на сайт help.viber.com/ru/contact, в открывшемся окне заполните форму обратной связи, рассказав о проблеме и прикрепив скрин.



