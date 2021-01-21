Снова горят старики: в Харькове 15 человек погибли при пожаре в доме престарелых

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При пожаре в доме престарелых в Харькове 15 человек погибли, еще пять пострадали. Об этом сообщила Государственная служба по ЧС Украины в четверг.





"21 января в 15:03 (по Киеву; 16:03 мск) в г. Харьков по ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже", - говорится в сообщении ведомства.





"На месте пожара обнаружены тела 15 человек. Девять человек спасены, госпитализированы", - заявили в ведомстве позднее.

пишет ТАСС. К тушению пожара, по данным ГСЧС, привлекались 50 человек личного состава и 13 единиц техники,ТАСС.



