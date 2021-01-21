От торговли требуют, чтобы в продаже были товары с госсимволикой и флаги. За отсутствие - санкции

Источник материала: Tut.by

«Торговлю хотят обязать продавать товары с госсимволикой», — заявили нам читатели из Молодечно. Они прислали документ, в котором идет речь об ассортиментных перечнях для торговли — списках товаров, которые обязательно должны быть в продаже. Особое внимание уделяется наличию товаров с национальной символикой, флагам, майкам, значкам и другим сувенирам с нацсимволикой. Торговых объектам даже разослали список производителей, у которых можно заказать эти товары. Позже такой же документ пришел нам от читателей из Мостовского района. FINANCE.TUT.BY попытался разобраться в этой ситуации.





Что написано в письме от чиновников

В нашу редакцию прислали несколько одинаковых документов (они имеются у нас в распоряжении — Прим. ред.) из разных районов страны, которые на днях пришли в местные магазины и другие торговые объекты. Касаются они ассортиментных перечней — списков продукции, которая обязательно должна быть в продаже в конкретном торговом объекте в зависимости от его типа и размера. Там говорится, что для насыщения рынка всем необходимым Министерство антимонопольного регулирования расширило их — появились новые товарные позиции.

В письме ссылаются на внесенные в 2020 году изменения в ассортиментные перечни (в том числе рапсовое масло, гречку, свежие грибы), а также прописанные новшества по товарам с национальной символикой (последние введены постановление МАРТ № 74 от 19 ноября 2020 года «О перечнях товаров»).

Дальше говорится про мониторинги, которые проводят Госконтроль и МАРТ и санкции, которые могут применить к объектом торговли за несоблюдение ассортиментных перечней.

Затем особое внимание в документе уделяется товарам с национальной символикой и флагам.

«В связи с изложенным просим обратить внимание на необходимость соблюдения требований законодательства о торговле, в том числе в части ассортиментных перечней товаров, и наличия в продаже широкого ассортимента товаров с национальной символикой, флагов», написано в нем.

Продавцам также разослали списки производителей флагов, маек, значков и прочих сувениров с нацсимволикой.

Что говорят в МАРТ

За комментарием по нововведению мы обратились в МАРТ. Там отметили, что флаги и продукция с государственной символикой и раньше были в ассортиментных перечнях.

В ведомстве также уточнили:

— В письме шла речь, прежде всего, о проведенной в течение 2020 года работе по насыщению потребительского рынка республики широким ассортиментом товаров, а также обеспечению соблюдения положений Доктрины национальной продовольственной безопасности Беларуси в части расширения перечней товаров, подлежащих включению в ассортиментные перечни товаров для розничных торговых объектов различных видов и типов.

А постановлением № 74 актуализировали перечни и прописали требования для дискаунтеров.

Мы сравнили старый и новый документ, касающийся ассортиментных перечней. В перечне товаров из постановления МАРТ от 27 июня 2017 года № 28 действительно есть позиции с госсимволикой. Там сказано, что в универмагах, специализированных и узкоспециализированных непродовольственных магазинах, а также в неспециализированных магазинах с комбинированным ассортиментом непродовольственных товаров должно продаваться по 1 наименованию государственного флага и по 1 или 2 разновидности значков, в том числе и с государственной символикой (в магазинах, площадью до 499 метров — одно наименование, от 500 метров — два).

Также эти товары должны быть в автомагазинах, павильонах и магазинах с универсальным ассортиментом непродовольственных товаров в сельской местности: по одному наименованию флага и по 1 или 2 — в зависимости от площади, значков, в том числе и с государственной символикой.

По 1 наименованию значков должно продаваться также в киосках, магазинах и павильонах на заправках.

В новом постановлении № 74 от 19 ноября прошлого года пунктов про нацсимволику стало больше — теперь открытки, плакаты и буклеты должны быть в том числе и с государственной символикой. В пункте про флаг появилась приписка «в том числе изготовленного в настольном варианте», а количество наименований, которое должно быть в продаже, увеличилось до 2.

Теперь в непродовольственных магазинах с универсальным или комбинированным ассортиментом, а также в специализированных исходя из их площади должно продаваться по 1 или 2 наименования значков, в том числе с государственной символикой, по 2 наименования государственного флага, в том числе изготовленного в настольном варианте и по 3−30 наименований открыток, плакатов, буклетов, в том числе с государственной символикой.

В непродовольственных киосках, в неспециализированных магазинах со смешанным ассортиментом должно быть по 2 наименования флага, 1−2 наименования значков и 3−10 наименований открыток, плакатов, буклетов.

В продаже в автомагазинах, продовольственных неспециализированных магазинахс универсальным, комбинированным или смешанным ассортиментом в сельских населенных пунктах и поселках городского типа должно быть 1−2 наименования значков, флагов по 2. Такие же правила и для непродовольственных магазинов.

На заправках в киоски, павильоны и магазины нужно завозить по 1 наименованию значков, в киоски 1, а в павильоны и магазины по 2 наименования флагов, а также открыток, плакатов и буклетов.