Белорусские спортсмены обратились к генпрокурору России с просьбой не экстрадировать Кудина

Источник материала: Tut.by

Известные белорусские спортсмены призвали не допустить экстрадиции многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина из России в Беларусь ( о его задержании стало известно сегодня ). Открытое письмо, инициированное Белорусским фондом спортивной солидарности (БФСС) и адресованное генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову, уже подписали известные спортсмены. БФСС просит откликнутся и других белорусских спортсменов, готовых поддержать этот запрос.



Фото: Настасья Уткина, rh.by

На данный момент под письмом оставили подписи трехкратная олимпийская призерка, глава BSSF Александра Герасименя, многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу и кикбоксингу Виталий Гурков, трехкратный чемпион мира, многократный победитель Кубка мира и чемпионата Европы по кикбоксингу и тайскому боксу Сергей Скиба, боец муай-тай и К-1 Дмитрий Валент.

В письме к Краснову указывается, что в Беларуси А. Кудину грозят политически мотивированное уголовное преследование и пытки:

«В Беларуси А. Кудину угрожает физическая расправа: при задержании спортсмена жестоко избили, ранили резиновыми пулями в грудь, держали в наручниках много часов и не допускали медиков, пока он не потерял сознание в силу обширной кровопотери. А. Кудин, покинув пределы страны, выступил с острыми заявлениями в адрес белорусских правоохранительных органов, которые наверняка приведут к не менее жесткому и бесконтрольному обращению в местах временного лишения свободы».

При этом подписанты письма отмечают, что А. Кудин является примерным православным христианином и добропорядочным семьянином: он воспитывает трех девочек в возрасте 3, 7, 11 лет и двух мальчиков — 9 и 17 лет, причем трое детей — приемные.

Представитель Московской Хельсинкской Группы Роман Киселев обращает в письме внимание, что в регламенте Европейского суда по правам человека фигурирует 39-е правило: требование об экстренных действиях в случае, если жизни и здоровью человека может что-то угрожать (interim measures):

«В международные органы уже поступило множество обращений, связанных с тем, что нахождение в белорусских тюрьмах небезопасно, и эти факты могут быть применены, чтобы не допустить экстрадиции А. Кудина и стать прецедентом для отваживания российских силовиков от задержания белорусов в России, которым может угрожать расправа или пытки в местах лишения свободы в Беларуси».

БФСС собирается добиваться запрета на экстрадицию спортсмена в Беларусь.

Напомним, Кудина задержали на акции протеста недалеко от молодечненского городского парка 10 августа. Отпустили 21 августа, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.

Алексея Кудина обвиняют по статье 363 Уголовного кодекса — «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». Максимальная санкция здесь — до пяти лет лишения свободы.

На судебное заседание 19 ноября Кудин не явился. Его жена рассказала, что утром муж сообщил, что уезжает в суд. Больше она его не видела, на телефон он не отвечал.

После этого судья изменила меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, а Алексея Кудина официально объявили в розыск.

21 января стало известно о задержании Кудина в Москве. При этом Генпрокуратура Беларуси так прокомментировала эту информацию Onliner:

«К нам пока не поступила информация о местонахождении Алексея Кудина. Важно учитывать, что по процедуре сведения о задержании либо установлении того или иного лица на территории иностранного государства с целью его выдачи мы получаем, как правило, через некоторое время. Нас об этом проинформируют органы дознания либо иностранные коллеги»

Когда конкретно Генеральная прокуратура получит информацию о Кудине, пока неизвестно. Определенных сроков нет.