Вышел тизер нового сериала Netflix. Сюжет похож на один из лучших российских проектов 2020-го

Источник материала: Tut.by

Netflix Russia опубликовал тизер сериала «Красный дермантин». Это новый сериал от создателей популярного «Бумажного дома». Сюжет перекликается с российским сериалом «Чики» — одним из лучших в прошлом году. Выход нового проекта Netflix запланирован на 19 марта.

«Красный дермантин» — новый проект Алекса Пина, шоураннера сериала «Бумажный дом». Сюжет строится вокруг трех проституток, которым удалось сбежать от сутенера, чтобы строить другую жизнь. В подписи к тизеру на канале Netflix Russia значится: «План такой: оставаться в живых еще 5 минут». Премьера первого сезона на Netflix — 19 марта.

Любопытно, что сериал перекликается с сюжетом российского сериала «Чики» Эдуарда Оганесяна. В центре сюжета там тоже работницы секс-индустрии, которые решили начать новую жизнь и занялись бизнесом. Критики назвали «Чики» одним из лучших российских сериалов 2020-го года. Мы писали рецензию на него — почитайте, если еще не.

Отметим, что предыдущий проект Алекса Пина — «Бумажный дом» — испанский сериал о гениальном ограблении во главе с таинственным Профессором, самый настоящий хит Netflix, сейчас идут съемки пятого сезона. Изначально это был проект испанского телеканала, но после невероятного успеха первого сезона Netflix выкупил права себе. Он стал вторым по популярности в 2020-м году на IMDb (на первой строчке — «Пацаны»).