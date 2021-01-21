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Несколько микрорайонов Орши остались без отопления
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
С 17.00 21 января в Орше, в районе улицы Советской, проводится аварийный ремонт тепломагистрали. Временно отключено теплоснабжение микрорайонов Черемушки, Восточный, Центр, Островского, Свердлова, Северный, частично Жилпоселка льнокомбината.
Для работ привлечены ремонтный персонал и необходимая спецтехника. Персонал аварийно-выездных бригад организовал оперативное переключение потребителей микрорайонов на районную котельную «Орша-Восточная».
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Для работ привлечены ремонтный персонал и необходимая спецтехника.
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