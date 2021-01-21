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Несколько микрорайонов Орши остались без отопления

21.01.2021 20:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Несколько микрорайонов Орши остались без отопления
Иллюстративное фото
Несколько микрорайонов Орши остались без отопления, сообщает «Витебскэнерго».

С 17.00 21 января в Орше, в районе улицы Советской, проводится аварийный ремонт тепломагистрали. Временно отключено теплоснабжение микрорайонов Черемушки, Восточный, Центр, Островского, Свердлова, Северный, частично Жилпоселка льнокомбината.

Для работ привлечены ремонтный персонал и необходимая спецтехника. Персонал аварийно-выездных бригад организовал оперативное переключение потребителей микрорайонов на районную котельную «Орша-Восточная».
 
 
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Для работ привлечены ремонтный персонал и необходимая спецтехника.
 
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