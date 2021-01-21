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Ольга Бритикова стала председателем первички на новополоцком «Нафтане»
Источник материала: Партизан
Одна из активисток протестного движения на новополоцком «Нафтане» Ольга Бритикова возглавила на этом заводе «первичку» Белорусского независимого профсоюза.
Председателем ее избрали на отчетно-выборной конференции, сообщает БНП.
Фото: Белорусский независимый профсоюз
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Одна из активисток протестного движения на новополоцком «Нафтане» Ольга Бритикова возглавила на этом заводе «первичку» Белорусского независимого профсоюза.
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