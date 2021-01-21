Забастовщики заявили в ответ, что не будут вести никаких переговоров с руководством "Беларуськалия".





цитирует euroradio.fm ТГ-канал стачкома. "Предложение возобновить членов забастовки на работе — это ширма для норвежской компании Yara для заключения нового контракта. А также попытка развалить забастовку. Мы знаем, что восстановленные работники всё равно через некоторое время после того, как ситуация успокоится, будут уволены по надуманным основаниям. Инакомыслие на "Беларуськалии" никогда не приветствовалось", —euroradio.fm ТГ-канал стачкома.





Шахтёры подчёркивают, что они начали забастовку, так как не могли мириться с беззаконием в Беларуси. Поэтому речь о прекращении забастовки, по их словам, можно будет вести только после того, как будут выполнены законные требования:





— признать результаты выборов 9 августа 2020 года недействительными;





— прекратить преследование за гражданскую позицию;





— освободить всех политических заключённых и участников мирных протестов;





— начать уголовные дела на сотрудников силовых структур, которые нарушали закон;





— провести новые честные выборы;





— привлечь Александра Лукашенко и Лидию Ермошину к ответственности за преступление против народа и фальсификацию выборов.





"Важно сейчас не поддаваться на уступки и подачки преступной власти. У нас одна цель — сменить режим, который нарушает базовые права людей", — констатируют забастовщики.