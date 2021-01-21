По универсальной юрисдикции в Литве, Польше и Чехии готовится более 20 дел пострадавших во время протестов

По универсальной юрисдикции в Литве, Польше и Чехии ведется подготовка более 20 дел пострадавших во время протестов в Беларуси, сообщил советник экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Александр Добровольский.





«В декабре уже было заведено одно дело по универсальной юрисдикции, в котором потерпевшим признан белорус Максим Хорошин. В ближайшее время в Литве мы готовим к подаче три дела. По одному пострадавшая — гражданка Литвы белорусского происхождения. Еще два дела — по заявлению белорусов, которые подверглись пыткам», — цитирует советника пресс-служба Тихановской.

По его словам, все, кто стал жертвой подобного насилия, могут подавать документы в литовскую полицию и дела будут расследоваться. Сейчас в Литве и других странах много белорусов, которым пришлось покинуть родину после пыток и преследования. Они должны знать, что у них есть возможность добиться правосудия, заявил Добровольский.

Как отметил советник Тихановской, в Польше подготовлено 10 дел. Параллельно ведется расследование по фактам пыток в отношении граждан Польши, которые оказались в Беларуси во время протестов. Свидетелями проходят белорусские граждане, которые могут быть признаны и потерпевшими.

В Чехии подготовлено к подаче 10 дел. Потерпевшими выступают белорусы, которые проходили в Чехии реабилитацию после жестких избиений и пыток силовиками.

Дела готовит инициатива ByPol.