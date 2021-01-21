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С борта МКС удалось увидеть формирование джета и «эльфов» над Землей

21.01.2021 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

С борта МКС удалось увидеть формирование джета и «эльфов» над Землей

  • 21.01.2021, 20:30
С борта МКС удалось увидеть формирование джета и «эльфов» над Землей
фото: European Space Agency

Необычные явления наблюдали с помощью прибора ASIM.

С помощью прибора ASIM (Atmosphere-Space Interactions Monitor), установленного на борту Международной космической станции, удалось пронаблюдать за необычными явлениями в атмосфере Земли. Так, прибор зафиксировал образование голубого джета и пяти последовавших за ним эльфов, сообщает Европейское космическое агентство.

Голубой джет – это вид молнии, которая бьет над грозовой тучей. Такие явления могут распространяться на высоту 50 километров в стратосферу, а их длительность составляет меньше секунды. Подобный джет удалось заметить над островом Науру в Тихом океане, интенсивная вспышка длилась всего 10 микросекунд.

Эта вспышка привела к появлению «эльфов» - быстро расширяющихся колец слабо интенсивного излучения в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах. Они образуются при взаимодействии атомов атмосферных газов с электрическим полем молнии.

Захват этих явлений с помощью высокочувствительных инструментов ASIM очень важен для ученых, исследующих погодные явления на Земле. Подобные наблюдения дают ключ к пониманию процессов генерации молнии в облаках. Исследователи также предполагают, что эти явления могут даже влиять на концентрацию парниковых газов в атмосфере Земли.

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Необычные явления наблюдали с помощью прибора ASIM.
 
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