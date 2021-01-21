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В Минске сегодня снова — коммунальные ЧП
Источник материала: Хартия'97
В Минске сегодня снова — коммунальные ЧП
Потопы в минских подъездах и горячая река на Есенина.
Сегодня в Минске был потоп сразу в нескольких подъездах, а по улице Есенина текла горячая река.
«Река кипятка» на Есенина
Около шести вечера 21 января читатели сообщили о «реке кипятка» на улице Есенина, возле дома 76.
— Территорию немного огородили, но очень сложно как-то обойти эту беду. Все в тумане, под ногами грязь. На месте работает аварийная, больше десятка рабочих вскрывают плитку, что-то копают. В доме напротив есть и горячая, и холодная вода, — рассказали очевидцы.
Ближе к концу рабочего дня случился и потоп в подъезде дома по адресу улица Брестская 68/2.
— Сложно сказать, откуда именно льется вода, но похоже, что с девятого этажа. На девятом стоит пар, но воды там нет, — рассказал житель дома. — Вызвали представителей ЖЭС, ждем.
Чуть позже местные сообщили, что течь в подъезде остановили.
Днем реки текли в многоэтажке по Мирошниченко, 11.
В местном ЖЭУ уточняли, что течь устранили. На отопление в доме ситуация не повлияла.
Кроме того, утром читатели сообщали о фонтане из временной трубы у дома по адресу Карастояновой, 17. В многоэтажке в то же время пропадала холодная вода.
Прорывало трубу и в подъезде на Куйбышева, 55. По обоим адресам аварии устранили.
Кроме того, телеграм-канал издания «Наша Ніва» сообщал о потопе в одном из домов на улице Пулихова.
Напомним, в начале недели, 18 января, в Степянке из-за повреждения трубопровода одну из улиц застилал пар, а по дороге текла горячая вода.
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Потопы в минских подъездах и горячая река на Есенина.
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