Источник материала: Хартия'97

Мы должны спасти Сашу Василевича 1 Татьяна Новикова

21.01.2021, 19:52

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Александр Василевич

Фото: «Еврорадио»

Нам нужно говорить о нем на всех возможных площадках.

Я знаю Сашу Василевича , кажется, еще с какой-то позапрошлой жизни, когда мы вместе работали в газете «Белорусский рынок». Это были девяностые - время возможностей и новых открытий. Сашу, как и меня, в газету привел известный журналист, открыватель талантов Юрий Юрьевич Бехтерев. Не уверена насчет себя, но в Саше он точно не ошибся, в его талантах и энергии.

Со временем былые рыночники ушли в современное искусство и жизнь стала фокусироваться вокруг нового проекта, за который Саша взялся с огромным энтузиазмом - галерея современного искусства и бар «Ў». Это не первая и не последняя попытка создать место силы для современного искусства в Беларуси, но о том насколько этот проект был удачным говорить особо не буду, это уже хорошо известный факт, это уже часть новейшей истории.

Галерея - это проект мечтателей, наивный сам по себе, поскольку с самого своего начала он не опирался ни на известные институты современного искусства, ни на авторитетных кураторов. Он был живым и подвижническим, тусовочным, каким и должно быть искусство. Галерея выросла из проекта Подземки и стала сначала своего рода подземкой современного беларусского искусства, а потом и ее классикой.

Я специально останавливаюсь на этом проекте, поскольку это Сашин проект в нем - он сам. У него есть убеждения и мечты, он их достигает, не так как это делают сертифицированные профессионалы, своим путем, переходя дорогу им в нужном месте и уводя за собой.

Именно это мечтательство, идеализм, энергия и опыт прежних удач сделали его таким стронником перемен, на который обратила внимание агонизирующая власть. Возможно это, возможно, то, что Саша коммерчески успешен. Но они не просто заинтересовались его персоной, его упекли по такому же наудманному обвинению, как и многих других.

Это не история наивного юноши, вышедшего за хлебом в магазин и случайно пострадавшего. Нет, у него те же убеждения, что и были 27 лет назад. И хотя мы тысячу лет не общались, но я знаю, что они остались те же. Что Саша - патриот Беларуси, он мыслит себя в этом контексте, и он живет и успешно создает то новое, с чем современная успешная беларусь Беларусь ассоциируется. Он один из полетзэков, но при этом он, как и многие другие теперешние политзэки, не примерял на себя венца мученника, это был всегда успешный человек.

Я понимаю, что для агонизирующих властей все, что происходит сейчас - это своего рода крэш-тест страны. О стену разбивают, что можно с треском разбить, включая атомную станцию, большой спорт и искусство.

Я одна из сотен людей, кто радовался тому, когда была галерея, кто удачно с ней сотрудничал, кто встречался с друзьями в баре, наслаждался арт-проектами на той территории свободы, которой была галерея.

Судьба галереи неизвестна, про судьбу Саши я узнаю из Надиных постов, от которых у меня мороз по коже.

Но мы все, нас много, мы должны что-то сделать. Я не знаю что. Воспринимайте это как пост отчаяния. И если завтра произойдет что-то непроправимое, я не смогу себя простить за свою бесполезность.

Мы должны сообща что-то сделать! Не знаю что. Знаю, что Шкляров на свободе, а Саша - нет. Они разновеликие, и вообще не сопоставимые, но они оба попали в одну и ту же ситуацию, в одно и то ж место.

Я знаю, что давление с разных сторон, что активная защита поднимет как минимум его шанс на выживание в тюрьме. Чем неудобнее жертва, тем больше шансов на то, что человек выйдет скорее, живым и здоровым. Нам нужно говорить об этом на всех возможных площадках, на тех, где каждого из нас, знакомых с галереей и Сашей, слушают и слышат.

Я знаю, что среди тысячи читателей «Хартии-97» есть многие, кто знает галерею и лично Сашу. И чье влияние на ситуацию может сдвинуть эту чудовищную ситуацию с той точки, в которой она сейчас находится.

Татьяна Новикова, Charter97.org

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