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Ситуацию в Беларуси обсудили дипломаты и руководители органов нацбезопасности Польши и Украины

21.01.2021 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ситуацию в Беларуси обсудили дипломаты и руководители органов нацбезопасности Польши и Украины

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  • 21.01.2021, 19:48
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Ситуацию в Беларуси обсудили дипломаты и руководители органов нацбезопасности Польши и Украины
Фото: bbn.gov.pl

Ситуация в Беларуси исключительно важна не только для Украины и Польши, но и для всей Европы.

Ситуация в Беларуси обсуждена в ходе видеоконференции дипломатов и руководителей органов национальной безопасности Польши и Украины.

Мероприятие под названием «Демократическая и безопасная Беларусь. Взгляд из Украины и Польши» прошло по инициативе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Алексея Данилова и руководителя Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши Павла Солоха, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу украинского Министерства иностранных дел.

По словам Данилова, ситуация в Беларуси исключительно важна не только для Украины и Польши, но и для всей Европы, в том числе в контексте растущего влияния России на политические и общественные процессы в стране. В связи с этим особую актуальность для Украины приобретает ситуация на границе с Беларусью, заявил глава СНБОУ. Он подчеркнул важность «постоянного обмена информацией о событиях в Беларуси между ведомствами по безопасности Украины и Польши».

Данилов считает необходимым создание постоянно действующей рабочей группы на уровне СНБОУ и БНБ по вопросам безопасности в регионе «с дальнейшим возможным привлечением литовской стороны» (т.н. Люблинский треугольник).

«Беларусь — это часть нашей общей Европы, и ее демократическое развитие очень важно», — отметил глава СНБОУ.

По словам руководителя БНБ Солоха, ситуация в Беларуси последние месяцы становится все более важной темой польско-украинского сотрудничества. «Основа нашей безопасности — как Украины, так и Польши — независимая, демократическая Беларусь, граждане которой сами решают судьбу своего государства. Поэтому мы кровно заинтересованы поддерживать процесс демократизации Беларуси. Нам важна также последовательная и решительная поддержка Запада в отношении правящего в Беларуси режима», — заявил Солох, которого цитирует пресс-служба БНБ.

Как отметил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, для его страны и всей Европы очень важно, чтобы Беларусь оставалась суверенным и независимым государством, «подальше от влияния России». Украина «готова сотрудничать в разных форматах с целью содействия Беларуси в урегулировании политического кризиса», сказал дипломат.

Мероприятие состояло из двух панелей: анализ нынешней ситуации в Беларуси и оценка возможных действий Польши и Украины по поддержке белорусского гражданского общества и независимости страны.

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Ситуация в Беларуси исключительно важна не только для Украины и Польши, но и для всей Европы.
 
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