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Volvo все-таки запускает в серию двухпалубный автобус

21.01.2021 20:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Двухэтажные туристические и пригородные лайнеры — экзотика в континентальной Европе. Однако они существуют. Помимо Лондона, одним из самых «дабл-декерных» городов является Берлин. Но сейчас — не о них. Новый европейский двухэтажный автобус готовят к выводу на рынок Скандинавии.

Volvo 9700 DD был анонсирован еще весной прошлого года, но официальная премьера была перенесена. С началом пандемии отрасль автобусных перевозок пришла в упадок и стало не до таких премьер. Новая назначенная дата официальной презентации — 4 февраля.

При длине 14,36 метра двухпалубник унифицирован с классической одноэтажной моделью 9700 по агрегатной базе и предназначен для эксплуатации на маршрутах любой протяженности со значительными пассажиропотоками. Автобус оснащен 10,7-литровым двигателем Volvo D11K460 мощностью 460 л. с. и максимальным крутящим моментом 1585 Нм при 1000 — 1400 об/мин. Он сертифицирован для работы на таких видах топлива, как дизель, HVO (гидрированное растительное масло) и биодизель (B100). С двигателем работает автоматизированная коробка передач Volvo I-Shift AT2412F.

Volvo все-таки запускает в серию двухпалубный автобус

Изготовлением кузова будет заниматься финская кузовная фирма Carrus. Когда-то она была независимой, а сейчас принадлежит Volvo. Максимальная вместимость — 96 человек, багажные отсеки — около 7 куб. м. Причем, по официальной информации, варианты исполнения позволяют использовать автобус как на туристических маршрутах, так и пригородных.

Volvo все-таки запускает в серию двухпалубный автобус

Салон оборудован эргономичными сиденьями Volvo и климатической системой с отдельными зонами для пассажиров и водителя. На выбор предлагается широкий выбор аудиосистем, мультимедийных и информационных систем для пассажиров. Дверные проемы, центральный проход, трап на вторую палубу и высота крыши как наверху, так и внизу рассчитаны на быстрый пассажирообмен (вход/выход).

Volvo все-таки запускает в серию двухпалубный автобус

У этой машины даже в опциях нет зеркал заднего обзора — их полностью заменили видеокамеры.

Volvo S40 I Рестайлинг, 2003 г.в., 255 000 км
синий, седан, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
9395 р.
3700$ / 3045€
Volvo XC60 I Рестайлинг, 2015 г.в., 15 100 км
черный, внедорожник, дизель 2 л, механическая, передний привод
39 060 р.
15 383$ / 12 660€
Volvo XC90 II, 2015 г.в., 187 000 км
коричневый, внедорожник, дизель 2 л, автоматическая, полный привод
60 163 р.
23 695$ / 19 500€
Автобарахолка
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Двухэтажные туристические и пригородные лайнеры — экзотика в континентальной Европе. Однако они существуют. Помимо Лондона, одним из самых «дабл-декерных»...
 
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