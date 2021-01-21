Volvo все-таки запускает в серию двухпалубный автобус

Источник материала: Onliner Двухэтажные туристические и пригородные лайнеры — экзотика в континентальной Европе. Однако они существуют. Помимо Лондона, одним из самых «дабл-декерных» городов является Берлин. Но сейчас — не о них. Новый европейский двухэтажный автобус готовят к выводу на рынок Скандинавии.

Volvo 9700 DD был анонсирован еще весной прошлого года, но официальная премьера была перенесена. С началом пандемии отрасль автобусных перевозок пришла в упадок и стало не до таких премьер. Новая назначенная дата официальной презентации — 4 февраля.

При длине 14,36 метра двухпалубник унифицирован с классической одноэтажной моделью 9700 по агрегатной базе и предназначен для эксплуатации на маршрутах любой протяженности со значительными пассажиропотоками. Автобус оснащен 10,7-литровым двигателем Volvo D11K460 мощностью 460 л. с. и максимальным крутящим моментом 1585 Нм при 1000 — 1400 об/мин. Он сертифицирован для работы на таких видах топлива, как дизель, HVO (гидрированное растительное масло) и биодизель (B100). С двигателем работает автоматизированная коробка передач Volvo I-Shift AT2412F.





Изготовлением кузова будет заниматься финская кузовная фирма Carrus. Когда-то она была независимой, а сейчас принадлежит Volvo. Максимальная вместимость — 96 человек, багажные отсеки — около 7 куб. м. Причем, по официальной информации, варианты исполнения позволяют использовать автобус как на туристических маршрутах, так и пригородных.





Салон оборудован эргономичными сиденьями Volvo и климатической системой с отдельными зонами для пассажиров и водителя. На выбор предлагается широкий выбор аудиосистем, мультимедийных и информационных систем для пассажиров. Дверные проемы, центральный проход, трап на вторую палубу и высота крыши как наверху, так и внизу рассчитаны на быстрый пассажирообмен (вход/выход).



У этой машины даже в опциях нет зеркал заднего обзора — их полностью заменили видеокамеры.