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Белорус разбросал «ежи», чтобы сорвать провластный автопробег. Он в ИВС (видео)

21.01.2021 20:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Утром 14 ноября минувшего года в Новополоцке стартовал автопробег «За единую Беларусь!». Маршрут проходил через Верхнедвинск, Миоры, Шарковщину, Глубокое и финишировал у памятника освободителям города Полоцка. По информации милиции, 37-летний мужчина из Новополоцка разбросал на дороге самодельные «ежи» — колеса прокололи шесть автомобилей.

По факту хулиганства следователи возбудили уголовное дело, общий ущерб составил 100 рублей. Мужчина признан подозреваемым и сейчас находится в ИВС. По информации МВД, ранее он привлекался к административной и уголовной ответственности.

 
 
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Утром 14 ноября минувшего года в Новополоцке стартовал автопробег «За единую Беларусь!». Маршрут проходил через Верхнедвинск, Миоры, Шарковщину, Глубокое и...
 
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