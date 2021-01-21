Белорус разбросал «ежи», чтобы сорвать провластный автопробег. Он в ИВС (видео)

Источник материала: Onliner

Утром 14 ноября минувшего года в Новополоцке стартовал автопробег «За единую Беларусь!». Маршрут проходил через Верхнедвинск, Миоры, Шарковщину, Глубокое и финишировал у памятника освободителям города Полоцка. По информации милиции, 37-летний мужчина из Новополоцка разбросал на дороге самодельные «ежи» — колеса прокололи шесть автомобилей.

По факту хулиганства следователи возбудили уголовное дело, общий ущерб составил 100 рублей. Мужчина признан подозреваемым и сейчас находится в ИВС. По информации МВД, ранее он привлекался к административной и уголовной ответственности.