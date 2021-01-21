В Минске опять коммунальное ЧП. На этот раз в Малиновке

Источник материала: Onliner

Становится сложно сосчитать, сколько аварий в системах ЖКХ произошло за последние несколько дней. Подъезды превращаются в сауны и аквапарки, а городские улицы устилает густой пар. Сегодня вечером очередное ЧП произошло в Малиновке. Судя по сообщениям жителей микрорайона, случился прорыв на теплотрассе. Пока не ясно, насколько проблема масштабная, но часть жильцов осталась без отопления и горячей воды.

Вот такое объявление появилось на двери одной из многоэтажек в Малиновке. Жильцы говорят, в квартирах уже начинает холодать.





А судя по этому видео, на улице Есенина из-под земли идет пар. «Копают прямо напротив входа в ТЦ „Максимус“. Разобрали плитку. Все затянуто паром. Жители соседних улиц — Слободской и Рафиева — говорят об отсутствии горячей воды и отопления», — пишет автор ролика в чате блогера Антона Мотолько.

В районных чатах пишут, что горячей воды нет как минимум в некоторых домах в районе Михалово, улиц Рафиева, Есенина, Белецкого, Брыля, пр. Любимова. Городские службы ситуацию пока не прокомментировали.

Тем временем коммунальщики сообщили о создании в Минске оперативной группы для решения чрезвычайных ситуаций в мороз.

— К наступившим холодам коммунальщики подготовились заранее, как и к отопительному сезону. На объектах в срок провели все ремонтные работы, создали необходимый запас топлива, укомплектовали аварийно-ремонтные бригады. Сейчас бригады работают в круглосуточном режиме, — рассказал агентству «Минск-Новости» директор КУП «ЖКХ Первомайского района» Дмитрий Дубовец.

(будет дополнено)