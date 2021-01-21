ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске опять коммунальное ЧП. На этот раз в Малиновке

21.01.2021 20:47 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Становится сложно сосчитать, сколько аварий в системах ЖКХ произошло за последние несколько дней. Подъезды превращаются в сауны и аквапарки, а городские улицы устилает густой пар. Сегодня вечером очередное ЧП произошло в Малиновке. Судя по сообщениям жителей микрорайона, случился прорыв на теплотрассе. Пока не ясно, насколько проблема масштабная, но часть жильцов осталась без отопления и горячей воды.

Вот такое объявление появилось на двери одной из многоэтажек в Малиновке. Жильцы говорят, в квартирах уже начинает холодать.

В Минске опять коммунальное ЧП. На этот раз в Малиновке

А судя по этому видео, на улице Есенина из-под земли идет пар. «Копают прямо напротив входа в ТЦ „Максимус“. Разобрали плитку. Все затянуто паром. Жители соседних улиц — Слободской и Рафиева — говорят об отсутствии горячей воды и отопления», — пишет автор ролика в чате блогера Антона Мотолько.

В районных чатах пишут, что горячей воды нет как минимум в некоторых домах в районе Михалово, улиц Рафиева, Есенина, Белецкого, Брыля, пр. Любимова. Городские службы ситуацию пока не прокомментировали.

Тем временем коммунальщики сообщили о создании в Минске оперативной группы для решения чрезвычайных ситуаций в мороз.

— К наступившим холодам коммунальщики подготовились заранее, как и к отопительному сезону. На объектах в срок провели все ремонтные работы, создали необходимый запас топлива, укомплектовали аварийно-ремонтные бригады. Сейчас бригады работают в круглосуточном режиме, — рассказал агентству «Минск-Новости» директор КУП «ЖКХ Первомайского района» Дмитрий Дубовец.

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Становится сложно сосчитать, сколько аварий в системах ЖКХ произошло за последние несколько дней. Подъезды превращаются в сауны и аквапарки, а городские улицы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мы должны спасти Сашу Василевича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by