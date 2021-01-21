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Лукашенко призвал рационально подходить к проектам инвестиционной программы

21.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

От инвестпрограммы до энергетики и агротуризма – эти темы сегодня обсудили на большом совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко. На него пригласили не только разработчиков, но и губернаторов, которым предстоит реализовывать проекты инвестиционной программы. Куда направят государственные деньги, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

В объемных папках с документами – четыре указа и один закон о государственных инвестпрограммах. Самые затратные статьи – строительство соцобъектов. В плане их 130, общая сумма – почти 300 миллионов долларов. Президент уверен: нужно выбрать приоритеты. К примеру, отложить реконструкцию парка в пользу больницы или детского сада. Рационально подходить и к коммерческим проектам: вкладывать в то, что быстро окупится.

«Обязательно достроить то, что начали. Если это невозможно, отсрочить хотя бы на год, потому что следующий год абсолютно неопределенный. Никто из членов правительства мне не скажет, какой будет год, поэтому рисковать нельзя», – сказал Лукашенко.

Правительство предлагает поддержать агроэкотуризм. За 14 лет число усадеб выросло в 80 раз! Сейчас их почти три тысячи. Многие превратились в мини-отели. А это другой уровень бизнеса, а значит и налогов. Сейчас хозяева агроусадеб платят в госказну около 20 долларов в год. Президент требует провести ревизию.

«Создали условия. Семьи стали работать, я не против их поддерживать и дальше. А изучили мы досконально функционирование агроэкоусадьб, нет ли там деятельности, которую нужно льготировать. Это задача правительства – немедленно изучить функционирование агроэкоусадьб», – заявил Лукашенко.

Так тема про агроусадьбы плавно перешла в обсуждение вопросов налогообложения и «серых» схем в бизнесе. Из-за этого, по оценкам международных экспертов, госбюджет в разных странах недополучает от 12 до 20% ВВП. Президент требует ужесточить меры к нарушителям.

«Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет – оплот демократии. Там налогообложение регулируется жестко, и за неуплату налогов там бешеные сроки. А у нас целые отрасли уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим», – отметил белорусский лидер.

Говорили сегодня и об энергетике: стоит ли после ввода БелАЭС дать отдельным областям право продавать излишки электроэнергии. Поднимали вопросы с тарифами на электричество.



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