|
Лукашенко призвал рационально подходить к проектам инвестиционной программы
21.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
От инвестпрограммы до энергетики и агротуризма –
В объемных папках с документами – четыре указа и один закон о государственных инвестпрограммах. Самые затратные статьи – строительство соцобъектов. В плане их 130, общая сумма – почти 300 миллионов долларов. Президент уверен: нужно выбрать приоритеты. К примеру, отложить реконструкцию парка в пользу больницы или детского сада. Рационально подходить и к коммерческим проектам: вкладывать в то, что быстро окупится.
«Обязательно достроить то, что начали. Если это невозможно, отсрочить хотя бы на год, потому что следующий год абсолютно неопределенный. Никто из членов правительства мне не скажет, какой будет год, поэтому рисковать нельзя», – сказал Лукашенко.
Правительство предлагает поддержать агроэкотуризм. За 14 лет число усадеб выросло в 80 раз! Сейчас их почти три тысячи. Многие превратились в мини-отели. А это другой уровень бизнеса, а значит и налогов. Сейчас хозяева агроусадеб платят в госказну около 20 долларов в год. Президент требует провести ревизию.
«Создали условия. Семьи стали работать, я не против их поддерживать и дальше. А изучили мы досконально функционирование агроэкоусадьб, нет ли там деятельности, которую нужно льготировать. Это задача правительства – немедленно изучить функционирование агроэкоусадьб», – заявил Лукашенко.
Так тема про агроусадьбы плавно перешла в обсуждение вопросов налогообложения и «серых» схем в бизнесе. Из-за этого, по оценкам международных экспертов, госбюджет в разных странах недополучает от 12 до 20% ВВП. Президент требует ужесточить меры к нарушителям.
Говорили сегодня и об энергетике: стоит ли после ввода БелАЭС дать отдельным областям право продавать излишки электроэнергии. Поднимали вопросы с тарифами на электричество.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси на большом совещании обсудил с чиновниками развитие экономики республики.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)