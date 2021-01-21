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Главный мем о «дворце Путина» - склад грязи. В соцсетях спорят, есть ли он или дело в переводе

21.01.2021 21:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный мем о «дворце Путина» — склад грязи. Но в соцсетях спорят, есть ли он или проблема в переводе, пишет TJournal.


Фото: palace.navalny.com

Одна из наиболее резонансных тем последних дней — выход расследования ФБК «Дворец для Путина», посвященного особняку под Геленджиком площадью 17,7 тысячи квадратных метров. Про дом в СМИ рассказывали и ранее, но команда Навального нашла новые подтверждения о возможной связи «дворца» с президентом и раздобыла подробный план дома, по которому сделала 3D-визуализацию интерьеров.

А визуализировать там было что. По данным ФБК, в особняке и окрестностях есть кальянная с пилоном, казино с игровыми автоматами, театр, бассейн, ледовая арена, 80-метровый мост к чайному дому и многое другое. В соцсетях строительство поместья за 100 миллиардов рублей сравнили с «игрой в Sims со всеми читами».

Сам фильм за два дня посмотрели более 40 миллионов раз — это рекорд для YouTube-канала Навального, где самым популярным роликом почти четыре года был фильм «Он вам не Димон». Также «Дворец для Путина» называют самым просматриваемым неразвлекательным видео за всю историю русскоязычного YouTube.

Практически про каждое помещение из расследования ФБК стали делать мемы, но самыми популярными стали два пункта из плана дома под Геленджиком — аквадискотека и склад грязи. В первую очередь это связано с тем, что никто не понимал, как они могут выглядеть. А термин «склад грязи» сразу дает простор для шуток, особенно если учесть, что он находится в комнате почти на 18 квадратных метров (некоторые иронизировали, что живут в условиях похуже, чем грязь Путина).

Но все интерпретации в соцсетях не отвечали на главный вопрос — зачем все-таки нужен склад грязи? И нет ли тут ошибки?

Позже журналисты и переводчики предположили, что речь идет о некорректном переводе слова Mudroom. Дословно его действительно можно перевести на русский язык как «комната грязи», но на самом деле это «прихожая». Еще один вариант — гардеробная (Mudroom storage).

Планы в фильме ФБК, которыми пользовались строители «дворца», публиковали на русском языке. Но при этом архитектором дома называют итальянца Ланфранко Чирилло. По данным СМИ, именно он руководил стройкой, также занимался домами для российской элиты. При этом журналисты не нашли у Чирилло проекты в Италии. В 2014 году архитектор получил от Путина российское гражданство.

К спорам по поводу назначения комнаты подключились твиттер-аккаунты, которые обычно поддерживают Кремль. Они стали писать, что команда Навального плохо перевела информацию, которую ФБК прислали западные спецслужбы.

Вскоре к обсуждению присоединился директор ФБК Иван Жданов, который не согласился с версией о неверном переводе. По его словам, «склад грязи» — изначальное название в планах, расследователи ничего не меняли, прихожие в «дворце Путина» называются холлами, а расположение в зоне спа-процедур намекает, что помещение действительно как-то связано с грязью.

Сотрудник ФБК и один из непосредственных авторов расследования Георгий Албуров тоже ответил тредом.

 
 
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Есть версия, что за странным названием скрывается слово mudroom - прихожая. В ФБК говорят, что склад грязи реален, а все термины сразу были русскоязычными.
 
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