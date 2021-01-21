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Главный мем о «дворце Путина» - склад грязи. В соцсетях спорят, есть ли он или дело в переводе
Источник материала: Tut.by
Главный мем о «дворце Путина» — склад грязи. Но в соцсетях спорят, есть ли он или проблема в переводе, пишет
Одна из наиболее резонансных тем последних дней — выход
А визуализировать там было что. По данным ФБК, в особняке и окрестностях есть кальянная с пилоном, казино с игровыми автоматами, театр, бассейн, ледовая арена, 80-метровый мост к чайному дому и многое другое. В соцсетях строительство поместья за 100 миллиардов рублей сравнили с «игрой в Sims со всеми читами».
Сам фильм за два дня
Практически про каждое помещение из расследования ФБК стали делать мемы, но самыми популярными стали два пункта из плана дома под Геленджиком — аквадискотека и склад грязи. В первую очередь это связано с тем, что никто не понимал, как они могут выглядеть. А термин «склад грязи» сразу дает простор для шуток, особенно если учесть, что он находится в комнате почти на 18 квадратных метров (некоторые иронизировали, что живут в условиях похуже, чем грязь Путина).
Но все интерпретации в соцсетях не отвечали на главный вопрос — зачем все-таки нужен склад грязи? И нет ли тут ошибки?
Позже журналисты и переводчики предположили, что речь идет о некорректном переводе слова Mudroom. Дословно его действительно можно перевести на русский язык как «комната грязи», но на самом деле это «прихожая». Еще один вариант — гардеробная (Mudroom storage).
Планы в фильме ФБК, которыми пользовались строители «дворца», публиковали на русском языке. Но при этом архитектором дома называют итальянца Ланфранко Чирилло. По
К спорам по поводу назначения комнаты подключились твиттер-аккаунты, которые обычно поддерживают Кремль. Они стали писать, что команда Навального плохо перевела информацию, которую ФБК прислали западные спецслужбы.
Вскоре к обсуждению присоединился директор ФБК Иван Жданов, который не согласился с версией о неверном переводе. По его словам, «склад грязи» — изначальное название в планах, расследователи ничего не меняли, прихожие в «дворце Путина» называются холлами, а расположение в зоне спа-процедур намекает, что помещение действительно как-то связано с грязью.
Сотрудник ФБК и один из непосредственных авторов расследования Георгий Албуров тоже ответил тредом.
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Есть версия, что за странным названием скрывается слово mudroom - прихожая. В ФБК говорят, что склад грязи реален, а все термины сразу были русскоязычными.
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