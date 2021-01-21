Минфин: авансовый платеж по транспортному налогу нужно внести до 15 декабря

«Поскольку нынешний год является переходным для внедрения системы взимания транспортного налога, то в течение него предусмотрены отдельные особенности. Одна из них – необходимость внести авансовый платеж не позднее 15 декабря 2021 года. Соответствующее извещение налоговые органы направят гражданам не позднее 1 ноября. При этом сумма авансового платежа по автомобилям составит 29 руб., а в отношении мотоциклов, прицепов, прицепов-дач – 20 руб. В 2022 году его зачтут при уплате налога за 2021-й с учетом фактического времени владения физлицами транспортными средствами», – поясняет эксперт.





Кроме того, налог не будет взиматься в отношении транспортных средств, снятых с учета с 1 января по 1 июля 2021 года. «Это необходимо в том числе для приведения соответствующей информационной базы в актуальное состояние. До указанной даты предполагается установление упрощенной процедуры снятия с учета транспортных средств, выбывших из дорожного движения», – добавил представитель Минфина.





пишет aif.by Он также обратил внимание на то, что лица, уже ранее заплатившие госпошлину за допуск к дорожному движению, освобождаются от уплаты транспортного налога до истечения срока ее действия,aif.by





Напомним, в Беларуси с 1 января 2021 года вместо государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении введен транспортный налог. Уплачиваться он будет без привязки к прохождению техосмотра.



