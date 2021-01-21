Как Тихановская встретилась с президентом Эстонии. Краткие итоги

Источник материала: Салiдарнасць

Подведены краткие итоги встречи Светланы Тихановской и Керсти Кальюлайд.





Как сообщает пресс-служба белорусского политика, президент Эстонии рассказала, что ее страна уже делает для Беларуси: выделили 700 тысяч евро на поддержку образовательных и общественных инициатив.

Светлана Тихановская, в свою очередь, подчеркнула, что протест продолжается и его будущее – за локальными инициативами и объединениями.

Также она призвала поддержать расширение санкций, добавив в списки сотрудников ОМОН и ГУБОПиК, судей и бизнесменов, которые поддерживают режим (Николай Карпенков уже находится в эстонском списке, – Прим.).

Также была обсуждена возможность старта в Эстонии дел по универсальной юрисдикции, поскольку несколько белорусов сейчас проходят в Эстонии реабилитацию после насилия со стороны силовиков в Беларуси.

Стороны также поговорили о сотрудничестве между правительством Эстонии и Кабинетом Светланы Тихановской в вопросе экономических и цифровых реформ, развития IT-сектора. Речь шла о том, чтобы организовать конференцию или площадку для обмена опытом в создании электронного правительства, проведении земельной, таможенной и налоговой реформ. Президент Эстонии подтвердила такую возможность.

Сообщается, что обсудили ВНС и конституционную реформу, которую хочет провести Лукашенко. Тихановская подчеркнула, что он таким образом пробует выиграть для себя время и ищет способы своей легитимизации.

– Это была очень дружелюбная беседа двух политических лидеров. Встреча продлилась дольше, чем было отведено по протоколу. Тихановская и Кальюлайд договорились поддерживать связь. Светлана пригласила коллегу поддержать День солидарности с Беларусью 7 февраля, – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее команда Тихановской подчеркнула, что почти полгода белорусы борются за демократию после сфальсифицированных выборов 9 августа, и призвала диаспоры и всех, кто поддерживает белорусов, 7 февраля проводить акции солидарности с Беларусью с учетом всех ограничений по COVID: #standwithbelarus.