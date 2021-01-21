Интимные сцены из нового костюмированного сериала Netflix стали популярны на порносайтах

Источник материала: Tut.by

Интимные сцены из костюмированного сериала «Бриджертоны» стали набирать популярность на порносайтах. Как сообщает таблоид Page Six, Netflix уже пожаловался на незаконное использование материалов сервиса на сторонних ресурсах после того, как о недовольстве заявили актеры главных ролей сериала.



Фото: кадр из сериала

Секс-сцены из сериала собрали сотни тысяч просмотров сайтах для взрослых. Однако актеров главных ролей — Фиби Дайневор и Реге Пейджа — это не обрадовало. Page Six пишет, что юристы Netflix ведут работу по факту нарушения авторских прав, часть материалов уже удалены.

Напомним, что «Бриджертоны» появились на Netflix меньше месяца назад. За период с 25 декабря 2020 года по середину января 2021 года сериал посмотрели более 60 млн человек — об этом Netflix рассказал накануне.

В центре сюжета — вымышленное британское семейство времен Регентства (1811−1820 годы). История рассказывает о восьми дружных братьях и сестрах влиятельной семьи, которые пытаются найти любовь.

Проект называют «дамским романом эпохи феминизма», а журналисты считают, что Netflix этим проектом замахивался на место сериала «Аббатство Даунтон». Создатели зацепили зрителей многонациональным кастом и изобилием эротических сцен, большая часть из которых досталась Дафне (Фиби Дайневор).

— Эпизоды снимались не просто ради эротики, они играют ключевую роль на пути моей героини к сексуальному пробуждению, — комментирует актриса.

Отметим, что «Бриджертоны» стали далеко не первым сериалом, сцены секса из которого оказывались на порносайтах. Такая участь время от времени постигает как российские проекты (фильм «Текст»), так и зарубежные (сериал «Игра Престолов», «Нормальные люди»).