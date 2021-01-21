Байден предложит продлить СНВ-3 на пять лет

"По словам двух высокопоставленных официальных лиц США, президент Байден стремится к продлению на пять лет последнего действующего соглашения, ограничивающего арсеналы двух крупнейших ядерных держав. Срок его действия истекает через несколько дней", - пишет газета.





Издание напоминает, что не все в окружении Байдена поддерживают продление соглашение на такой срок. К примеру, кандидат на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд летом 2020 года заявила, что считает правильным продление только на год или два.





По данным газеты, американские официальные лица надеются, что быстрое продление договора станет основой для новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями, которые могут включать не только Россию, но и Китай.





пишет interfax.by Ранее на этой неделе в МИД РФ сообщали, что Россия выступает за пролонгацию Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) без предварительных условий на срок пять лет и рассчитывает на конструктивную позицию администрации Джо Байдена по данному вопросу,interfax.by







