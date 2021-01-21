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К владельцу магазина с национальной символикой в Барановичах пришла проверка ДФР КГК

21.01.2021 21:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

К владельцу магазина с национальной символикой «Росквит» в Барановичах, брестскому областному координатору движения «За Свободу» Юрию Казакевичу пришли сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля с проверкой информации о неуплате налогов.

 

К владельцу магазина с национальной символикой в Барановичах пришла проверка ДФР КГК
Юрий Казакевич. Фото: Никита Петровский / intex-press.by.

 

«В магазин пришла внеочередная проверка из ДФР в связи с тем, что у них было некое сообщение, будто я уклонялся от уплаты налогов в крупном размере», — сообщил БелаПАН Казакевич.

По его словам, прошло три обыска: в магазине, машине и дома. В квартире изъяты компьютер и телефон. «Обыск в квартире длился около двух часов. Интересовались бумагами. У меня с 2009 года архив ИП, накладные и декларации. Затем попросили включить стационарный компьютер, отключили его от интернета и сказали: «Будем изымать». И то же о телефоне», — отметил активист.

Во всех случаях сотрудники ДФР показали свои удостоверения, демонстрировали санкции прокурора, однако впоследствии не оставили никаких бумаг, посоветовав связываться со следователем, сказал Казакевич.

По словам предпринимателя, он должен до 26 января представить все документы на магазин. При этом «Росквит» может продолжать работу — там ничего не изъято.

«Считаю, что в происходящем есть политическая подоплека. Но и экономическая тоже, ведь власти любым способом выжимают деньги из предпринимателей и еще больше заинтересованы в этом, если человек еще и активист», — заявил Казакевич.

Он подчеркнул, что все налоги у него уплачены своевременно и в полном объеме.

 
 
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К владельцу магазина с национальной символикой «Росквит» в Барановичах, брестскому областному координатору движения «За Свободу» Юрию Казакевичу пришли...
 
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