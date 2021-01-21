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Партизаны Фрунзенского района столицы вышли на пикет в поддержку своих друзей
Источник материала: Хартия'97
Партизаны Фрунзенского района столицы вышли на пикет в поддержку своих друзей
Фотофакт.
Партизаны Фрунзенского района столицы вышли на пикет в поддержку своих друзей.
«Мы поддерживаем Коритька Екатерину и Лойко Полину, которые были задержаны возле станции метро Пушкинская», - сообщают тг-каналу
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