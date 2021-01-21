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Эксперт раскрыла способ спать на час дольше
Источник материала: Хартия'97
Эксперт раскрыла способ спать на час дольше
Простой способ достижения полноценного сна раскрыл австралийский сомнолог.
Австралийский сомнолог раскрыл простой способ достижения полноценного сна. Соответствующий материал
По словам Оливии Ареццоло (Olivia Arezzolo), употребление омега-3 способствует тому, что человек спит на час дольше и высыпается — это было подтверждено клиническими испытаниями. «Дефицит омега-3 может способствовать снижению гормона сна мелатонина, в то время как появление этой добавки в рационе поддерживает его уровень, уменьшает тревожность и к вечеру вызывает желание спать», — объяснила она.
Эксперт отметила, что жирные кислоты содержатся преимущественно в рыбе: лососе, скумбрии, тунце. Вегетарианцы и веганы могут восполнить омега-3, добавив в рацион семена конопли, орехи и растительные масла (льняное, соевое и масло канолы).
Кроме того, Арецолло поделилась своим эффективным методом подготовки ко сну, которому она следует каждый вечер. Сомнолог практикует глубокое дыхание животом и медитацию. Помимо этого она пьет ромашковый чай и принимает магний — они способствуют расслаблению организма.
Также эксперт подчеркнула важность освещения в комнате. «Знайте, что синий свет, подавляет мелатонин и способствует нарушениям сна. Именно он излучается от потолочных светильников в ванной комнате, спальне и от экрана телефона», — поделилась она, добавив, что незадолго до сна следует отключить свет и отложить гаджеты.
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Простой способ достижения полноценного сна раскрыл австралийский сомнолог.
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