ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Коммунальнки заняты снятием ленточек и флагов?

21.01.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Коммунальнки заняты снятием ленточек и флагов?

3
  • 21.01.2021, 21:17
Коммунальнки заняты снятием ленточек и флагов?

В Минске – очередные коммунальные ЧП.

В микрорайонах Юго-Запад и Малиновка несколько домов остались без горячей воды и тепла. Об этом tut.by сообщили читатели.

Минчане сообщили, что горячая вода и отопление пропали в доме 22/1 по улице Голубева, по улице Космонавтов, с 4-й по 18-й дом, в домах по улице Белецкого и проспекту Любимова, на улице Есенина 58, 60, 62, 64.

— В 115 не дозвониться, 120 человек в очереди. В ЖЭСе трубку не снимают, — пишет нам читатель. Люди говорят, что в квартирах становится ощутимо холодно.

Ранее читатели сообщали о «реке кипятка» на улице Есенина — прорвало трубу.

Горячей воды и тепла нет и в Михалово — на улице Брыля, Острожских, а также в домах по улице Слободской и Рафиева.

— Добрый вечер. Минск, улица Громова нет отопления и горячей воды, — пишет нам еще один читатель. По его словам, аварийные службы говорят, что на устранение аварии уйдет до суток.

В родительском чате 10-й гимназии предупредили, что из-за ЧП с прорывом трубы, завтра занятий не будет — их переносят на субботу.

Телеграм-канал «Отчислено» пишет, что во 2 общежитии БГУИР по улице Л. Беды прорвало трубы на 4 этаже.

— На видео — 2 этаж. Потоп затронул много жилых блоков — ребят ждет веселая ночь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске – очередные коммунальные ЧП.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Адчуваньне гідлівасьці». Экспэртка параўноўвае стыль Лукашэнкі і атачэньня са стылем прыхільнікаў пераменаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by