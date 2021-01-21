Источник материала: Хартия'97

Пионтковский: Послом США в Украине могут назначить Волкера 21.01.2021, 21:13

Андрей Пионтковский

Курт Волкер был спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины.

В Вашингтоне обсуждается возможность назначения бывшего специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера послом в Киев, заявил в комментарии изданию "Гордон" российский политолог Андрей Пионтковский.

"Очень хорошие слухи в Вашингтоне сейчас. Не знаю, насколько это достоверно, но такая информация обсуждается. Послом США в Украине может быть назначен большой друг страны Курт Волкер. Он много сделал для Украины. Когда Франция и Германия давили и требовали вносить изменения в Конституцию, Волкер перевернул эту политику. Он, по сути, выполнял роль лидера свободного мира вместо [президента США Дональда] Трампа. Думаю, это будет эффективное и правильное назначение. Это самые последние сведения", – сообщил Пионтковский.

В июле 2017 года Курт Волкер был назначен спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины.

В течение семи с половиной лет, до октября 2019 года, Волкер был исполнительным директором Института Маккейна.

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