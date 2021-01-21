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Виталий Гурков просит поддержать Алексея Кудина
Источник материала: Хартия'97
Виталий Гурков просит поддержать Алексея Кудина
Дававший отпор ОМОНу боец задержан в Москве.
Многократный чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков просит поддержать своего коллегу Алексея Кудина, которому
Напомним, Кудина задержали на акции протеста недалеко от молодечненского городского парка 10 августа. Отпустили 21 августа, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.
Алексея Кудина обвиняют по статье 363 Уголовного кодекса — «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». Максимальная санкция здесь — до пяти лет лишения свободы.
На судебное заседание 19 ноября Кудин не явился. Его жена рассказала, что утром муж сообщил, что уезжает в суд. Больше она его не видела, на телефон он не отвечал.
После этого судья изменила меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, а Алексея Кудина официально объявили в розыск.
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Дававший отпор ОМОНу боец задержан в Москве.
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