Источник материала: Хартия'97

Цена биткоина обвалилась за день на 10% 21.01.2021, 20:50

Общая стоимость рыночной капитализации криптовалюты равняется около $580 млрд.

Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина резко снизилась и закрепилась ниже 32 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk в четверг, 21 января, передает korrespondent.net .

Сейчас биткоин торгуется на уровне 31 159 долларов. Падение с начала нынешних суток составило 10,6%.

Сейчас общая стоимость рыночной капитализации биткоина составляет около 580 млрд долларов. Падение за сутки составило почти 62 млрд долларов. Его доля занимает более 70% всего глобального рынка криптовалют.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .