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Цена биткоина обвалилась за день на 10%
Источник материала: Хартия'97
Цена биткоина обвалилась за день на 10%
Общая стоимость рыночной капитализации криптовалюты равняется около $580 млрд.
Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина резко снизилась и закрепилась ниже 32 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk в четверг, 21 января, передает
Сейчас биткоин торгуется на уровне 31 159 долларов. Падение с начала нынешних суток составило 10,6%.
Сейчас общая стоимость рыночной капитализации биткоина составляет около 580 млрд долларов. Падение за сутки составило почти 62 млрд долларов. Его доля занимает более 70% всего глобального рынка криптовалют.
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Общая стоимость рыночной капитализации криптовалюты равняется около $580 млрд.
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