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Цена биткоина обвалилась за день на 10%

21.01.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Цена биткоина обвалилась за день на 10%

  • 21.01.2021, 20:50
Цена биткоина обвалилась за день на 10%

Общая стоимость рыночной капитализации криптовалюты равняется около $580 млрд.

Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина резко снизилась и закрепилась ниже 32 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk в четверг, 21 января, передает korrespondent.net.

Сейчас биткоин торгуется на уровне 31 159 долларов. Падение с начала нынешних суток составило 10,6%.

Сейчас общая стоимость рыночной капитализации биткоина составляет около 580 млрд долларов. Падение за сутки составило почти 62 млрд долларов. Его доля занимает более 70% всего глобального рынка криптовалют.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Общая стоимость рыночной капитализации криптовалюты равняется около $580 млрд.
 
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