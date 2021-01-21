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Орехъ: «Меняются только марки автобусов и модели автозаков»

21.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российский публицист – о настроениях власти накануне объявленного 23 января протеста по стране в поддержку Алексея Навального.

Орехъ: «Меняются только марки автобусов и модели автозаков»

– Инстинкт авторитарной системы таков, что для нее любой несогласный с нею, даже один человек – это страшная угроза, проблема и повод для злости. И повод для репрессий, – пишет Антон Орехъ. – Отсюда этот обход по домам активистов и журналистов. Отсюда этот истерический кавардак в школьных чатах, где родителям настоятельно рекомендуют усадить детей дома и запереть двери на ключ.

А то непуганое поколение школьников повадилось массово снимать со стен портреты Путина, фиксировать этот процесс на видео и устраивать из него челлендж.

У педагогов и директоров теперь тоже паника. Уверен, что синоптики внезапно спрогнозируют чудовищное похолодание, спортивные организации проведут на свежем воздухе веселые старты именно в тех местах, где ожидаются протестующие. Всегда можно вспомнить про фестивали мёда, про экстренный ремонт под снегом асфальта, археологические раскопки и прорыв канализации на маршруте движения колонн.

Но самым эффективным орудием остаются одинаковые парни в одинаковой форме с одинаковыми дубинками, которые уже лет двадцать одинаково бьют, кидаясь по десять на одного, а потом тащат за руки и за ноги в автобус с решетками. Меняются только марки автобусов и модели автозаков.

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Подростки, которых били на протестах в начале нулевых, сегодня уже седые дядьки, а омоновцы, которые били на протестах в начале нулевых, сегодня уже, наверное, военные пенсионеры или старшие командиры. Борясь с протестами, власть рекламирует их лучше всяких призывов.

А запретами отсекает от мирного выражения несогласия обычных людей, и выводит на улицы самых отчаянных, которые смотрят на Навального, видят в нем героя и «могут повторить». Власть умножает потенциальную энергию бунта.

А в школе нас учили, что потенциальная энергия переходит в кинетическую. Но, поди, объясни это тем, у кого из всей мудрости разве что одноименный зуб.

 
 
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Российский публицист – о настроениях власти накануне объявленного 23 января протеста по стране в поддержку Алексея Навального.
 
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