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Информация от спасателей

21.01.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Курение убивает

В Витебске на пожаре погиб мужчина, еще 8 человек пришлось эвакуировать. Сообщение на линию 101 поступило накануне вечером. Когда на месте были спасатели, из окон квартиры на пятом уровне шел дым. Хозяин жил один. Его позже обнаружили спасатели в одной из комнат на полу. Мужчину вынесли на свежий воздух. Медики констатировали смерть человека. Из соседних квартир были эвакуированы 6 жильцов. Вероятно, пламя могло вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем.

Во власти пламени

Еще один пожар со смертельным исходом. В Могилевском районе в деревне Бовшево горел частный дом. Обрушилась крыша. По словам соседей, в жилище мог находиться человек, 65-летняя хозяйка жила одна. Позже труп женщины был обнаружен на полу в одной из комнат. Из-за обрушившихся конструкций и высокой температуры отыскать женщину было непросто. Огонь уничтожил имущество и крышу в доме.

Водная западня

Лошадь провалилась в полынью, на помощь пришли спасатели . Это случилось на одном из подворий в Заславле. Бойцов МЧС на подмогу вызвали хозяева. С помощью спасательной веревки и лестницы пленницу вызволили. Лошадь не пострадала.

Разрыв отопительного котла

В Любанском районе мужчина пострадал в результате разрыва отопительного котла. Сообщение о ЧП спасатели получили накануне. Причина разрыва – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих устройств. Пострадавшего доставили в больницу с предварительным диагнозом "отравление угарным газом". В результате инцидента нанесен и материальный ущерб: выбило входную металлическую дверь, оконные рамы на кухне, в прихожей и на веранде.

Без пострадавших

И вновь причиной ЧП могло стать нарушение правил эксплуатации печей - инцидент в Гомеле. Пожар в трехквартирном доме по улице Литейной. Огнем уничтожена крыша, поврежден потолок и стены. Пострадавших нет.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Курение убивает В Витебске на пожаре погиб мужчина, еще 8 человек пришлось эвакуировать. Сообщение на линию 101 поступило накануне вечером. Когда на месте были...
 
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