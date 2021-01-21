25,5 тысяч киберпреступлений совершено в 2020 году

Источник материала: БT

25,5 тысяч киберпреступлений в 2020 году, а это в два раза больше чем в прошлом. Правоохранители вновь обращают внимание на аферы с карточками. Как отмечает, например МВД, один из распространенных способов - фишинг. Цель такого мошенничества - получить реквизиты банковской карты жертвы. Злоумышленник под любым предлогом вынуждает человека пройти по ссылке на поддельный интернет-ресурс и ввести там номер карты, срок действия и трехзначный код. Киберпреступники умело подделывают различные популярные сайты и интернет-площадки. Отмечается, что в конце минувшего года и в начале этого зафиксированы факты создания фишинговых клонов сайта "Белпочты".