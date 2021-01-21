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Президент поручил внести жесткие меры за нарушение законов в сфере налогообложения

21.01.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Прозрачность бизнеса, чтобы под прикрытием сельского туризма агробизнесмены не занимались другой коммерческой деятельностью на льготных условиях, избегая налоговых выплат. Сегодня Александр Лукашенко поручил внести жесткие меры за нарушение законов в сфере налогообложения. Это касается и зарплат в конвертах. Для серого бизнеса в обход законодательства должна быть предусмотрена серьезная ответственность. Глава государства, особо отметил, что в США налоговая сфера находится под жестким регулированием и в случае неуплаты налогов виновным грозят большие сроки.

 
 
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Прозрачность бизнеса, чтобы под прикрытием сельского туризма агробизнесмены не занимались другой коммерческой деятельностью на льготных условиях, избегая...
 
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