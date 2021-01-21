Происшествия на дорогах в Беларуси и за рубежом

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Авария на МКАД

Водитель автомобиля MAN ушел в занос и въехал в разделительное ограждение. ДТП произошло накануне вечером. По информации ГАИ, водитель большегруза ехал по 2 полосе внешнего кольца МКАД в направлении улицы Свислочской, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Honda. Затем MAN наехал на разделительное ограждение. От удара Honda столкнулась с грузовиком. В результате ДТП водитель легкового авто с травмами попал в больницу.

Шины не по сезону

С летними шинами по зимней дороге. Накануне днем в Гродненском районе автомобиль SEAT въехал в придорожное дерево. Установлено, что 35-летний водитель проявил невнимательность, не справился с управлением и съехал за пределы дороги. После ДТП шофера с травмами головы госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Пассажирка не пострадала. В протоколе опроса водитель указал, что они оба были пристегнуты ремнями безопасности. К слову, автомобиль был на летней резине. По факту дорожно-транспортного происшествия назначена проверка.

Внимание! Розыск!

ГАИ разыскивает очевидцев аварии в Гродно, там пешеход попал под колеса. ДТП произошло еще 11 января. По информации Госавтоинспекции, 36-летняя водитель автомобиля Volkswagen двигалась в сторону железнодорожного вокзала. В какой-то момент дорогу вне пешеходного перехода начал переходить мужчина, который и попал под колеса. В результате ДТП пешеход получил тяжкие травмы. В ГАИ просят очевидцев поделиться полезной информацией.

Ушел под лед

В Калинковичах УАЗ провалился под лед озера. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел накануне. Очевидец сообщил в службу спасения, что на улице Мира в райцентре автомобиль провалился на озере и самостоятельно выехать не может. Сотрудники МЧС помогли достаться автомобиль из ледяного плена.

Выбил страйк

В Санкт-Петербурге водитель устроил боулинг прямо на утренней дороге. Там легковушка на огромной скорости влетела в автомобили, которые стояли на светофоре. На кадрах видно, как автомобиль врезается в стоящие в два ряда машины, которые впоследствии разлетаются как кегли. По предварительным данным, в результате ДТП большинство водителей и пассажиров отделались ушибами. Одну девушку госпитализировали с переломом позвоночника. По предварительной информации, лихач за рулем был пьян.