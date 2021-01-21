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Группа NaviBand дала концерт на плоту прямо посреди озера. Посмотрите видео, оно очень душевное
Источник материала: Tut.by
Вышло видео на песню «Пілігрым» группы NaviBand, которое записали на плоту прямо в середине Черейского озера в деревне Белая Церковь летом 2020 года. Посмотрите, оно очень душевное.
Группа NaviBand представила классную программу специально для выступления на острове искренности. «Пілігрым» — только одна из песен, весь концерт
«Неноев ковчег» —
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Вышло видео на песню «Пілігрым» группы NaviBand, которое записали на плоту прямо в середине Черейского озера в деревне Белая Церковь летом 2020 года. Посмотрите, оно...
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