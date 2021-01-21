﻿ Группа NaviBand дала концерт на плоту прямо посреди озера. Посмотрите видео, оно очень душевное. 21.by
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Группа NaviBand дала концерт на плоту прямо посреди озера. Посмотрите видео, оно очень душевное

22.01.2021 06:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вышло видео на песню «Пілігрым» группы NaviBand, которое записали на плоту прямо в середине Черейского озера в деревне Белая Церковь летом 2020 года. Посмотрите, оно очень душевное.

Группа NaviBand представила классную программу специально для выступления на острове искренности. «Пілігрым» — только одна из песен, весь концерт доступен тут. Собравшись вокруг костра с гитарами и укутавшись в пледы, группа исполнила песни, которые напоминают о той части каждого из нас, которая борется за добро и готова открывать лучшее в себе и в мире, даже в самые смутные времена.

«Неноев ковчег» — проект фестиваля SPRAVA. Это плавучая сцена посреди Черейского озера в деревне Белая Церковь, на которой в условиях мирового и локального катаклизма организаторы попробовали по-своему спасти артистов и поддержать их, создать пространство для диалога и внимания к себе и друг другу.

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Вышло видео на песню «Пілігрым» группы NaviBand, которое записали на плоту прямо в середине Черейского озера в деревне Белая Церковь летом 2020 года. Посмотрите, оно...
 
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