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Порошенко: Президентство Байдена открывает широкие возможности для восстановления территориальной целостности Украины

22.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Порошенко: Президентство Байдена открывает широкие возможности для восстановления территориальной целостности Украины

  • 21.01.2021, 22:54
  • 2,453
Порошенко: Президентство Байдена открывает широкие возможности для восстановления территориальной целостности Украины
Петр Порошенко

Петр Порошенко называет нового лидера США искренним другом Украины.

Президентство Джо Байдена открывает для Украины шанс, в частности, добиться Плана действий по членству в НАТО и усилить санкции против России, заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба партии.

По мнению Порошенко, президент Украины должен одним из первых поговорить с Байденом. Политик заявил, что по своим каналам способствует, чтобы разговор между главами государств состоялся как можно быстрее.

Он подчеркнул, что день инаугурации Байдена стал очень важным днем для мира, который верит в общие демократические ценности, трансатлантическое единство и солидарность, ценности мира и безопасности. "Именно к этому миру принадлежит Украина, а не к "русскому миру" бесправия, автократии и политического рабства", – заявил Порошенко.

Политик назвал Байдена "искренним другом Украины", и подчеркнул, что лично убедился в этом в течение нескольких лет своего президентства, когда именно Байден как вице-президент отвечал за отношения с Украиной.

По мнению Порошенко, президентство Байдена открывает для Украины новые и очень широкие возможности для восстановления территориальной целостности и укрепления суверенитета. Он не сомневается, что новый лидер США будет "надежным союзником Украины на этом пути".

Лидер "ЕС" убежден, что это шанс на возвращение темы Украины в перечень приоритетов мировой повестки дня, в поддержку амбиций Украины по европейской и евроатлантической интеграции, включая получение Плана действий по членству в НАТО, который является необходимым шагом на пути к членству в Альянсе.

"Но надо понимать, что новая американская администрация готова помогать Украине настолько, насколько украинская власть готова продолжать реформы, а не имитировать их", – отметил политик.

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