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Средняя зарплата в Польше увеличилась в 2020 году на 4,7%

22.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Средняя зарплата в Польше увеличилась в 2020 году на 4,7%

  • 21.01.2021, 22:31
  • 2,430
Средняя зарплата в Польше увеличилась в 2020 году на 4,7%

Средняя зарплата в стране-соседке Беларуси составляет около 1 300 евро.

Средняя зарплата на предприятиях в Польше в декабре увеличилась на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило Главное статистическое управление Польши, передает «Радио Польша».

Речь идет о предприятиях, в которых заняты 9 и больше сотрудников. В компаниях такого типа средняя зарплата в декабре 2020 года составила 5 тыс. 973 злотых без вычета налогов (около 1,3 евро).

Главное статистическое управление сообщает, что в общей сложности в компаниях с 9 и больше сотрудниками в Польше в декабре были трудоустроены 6 млн 329 тыс. человек.

В целом, средняя заработная плата в секторе предприятий в Польше в 2020 году увеличилась на 4,7% по сравнению с предыдущим годом, тогда как средняя занятость снизилась на 1,1%.

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Средняя зарплата в стране-соседке Беларуси составляет около 1 300 евро.
 
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