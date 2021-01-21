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Какие больницы в регионах Беларуси больше не будут «ковидными»

22.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Какие больницы в регионах Беларуси больше не будут «ковидными»

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  • 21.01.2021, 22:20
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Какие больницы в регионах Беларуси больше не будут «ковидными»

Об этом сообщил Минздрав.

Ряд больниц начинают работать по своему профилю и в обычном режиме. Однако уточняется, что подход к перепрофилированию в областях будет взвешенным. Прежде всего, из-за того, что в феврале ежегодно отмечается подъем сезонной заболеваемости ОРИ.

Так какие больницы в регионах Беларуси перестанут быть «ковидными» госпиталями?

В Брестской области возобновят работу центральные райбольницы в Жабинке, Каменце и Малорите.

На Витебщине с 18 января к обычной работе возвращены 86 коек в центральных райбольницах. А с четверга, 21 января, начат штатный прием в Витебском областном спеццентре. После дезинфекции к понедельнику, 25 января, к обычной работе вернется и Витебский областной реабилитационный центр для инвалидов и ветеранов боевых действий.

Большой коечный фонд возвращается к привычному режиму и в Гродненской области. Обратно возвращаются перепрофилированные ранее под «ковидных» №3 городская клиническая больница Гродно - она одной из первых уже 22 января вернется к обычной работе. Прием пациентов начнется в неврологическом, терапевтическом, кардиологическом и психоневрологическом отделениях. На данный момент в регионе для обычной работы перепрофилированы свыше 300 койко-мест.

С четверга, 21 января, на Гомельщине в строй возвращено отделение патологии беременности городской клинической больницы №1. Больницу ожидает и дальнейшее поэтапное возвращение к работе. С пятницы, 22 января, начнет принимать профильных пациентов кардиологическое отделение горбольницы в Мозыре, рассчитанное на 30 коек.

Возвращаются к работе и больницы на Могилевщине. С воскресенья, 24 января, - Могилевская клиническая облбольница. А также на неделе к обычной работе будет возвращаться неврологическое отделение Бобруйского межрайоного диспансера. В ближайшее время к ним добавится и Бобруйский межрайонный онкодиспансер.

В Минской области к профильной работе запланировано возвращение райбольниц в Воложине и Солигорске, там проходят дезинфекцию первые профильные отделения, на 20 и 100 коек соответственно.

Уже на следующей неделе, с 29 января, к плановой работе могут вернуть первые 20 коек в горбольнице в Жодино. А затем обратно с «ковидных» перепрофилировать первые отделения в Минской центральной райбольнице в Атолино.

В Минске с понедельника, 25 января, откроют для больных по профилю городскую гинекологическую больницу, роддом №2 и 11-ю больницу.

- Планируется, что в 11 больнице будут открыты места для прохождения реабилитации на 185 коек. Также планируется открыть с 25 января 60 коек в урологическом отделении 4-ой больницы. А затем, уже с 1 февраля к обычному режиму могут быть возвращены отделения 1 городской больницы - кардиология, нефрология, ревматология, эндокринология. В это же время может быть открыт городской центр остеопороза, - уточнили в пресс-службе.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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