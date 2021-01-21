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Первая леди США обратилась к народу
Источник материала: Хартия'97
Первая леди США обратилась к народу
Джилл Байден записала видеообращение к американской нации.
Джилл Байден, новая первая леди США, записала свое первое обращение к американцам. Обращение опубликовало издание ABC News в Twitter.
Первая леди США поздравила американцев с инаугурацией нового президента США Джо Байдена.
"Это начало новой светлой главы для нашей страны, время для нас объединиться в единую Америку с единым правительством, которое служит всем нам", - в частности сказала Джилл Байден.
Также она поблагодарила военнослужащих, службы быстрого реагирования, государственных служащих, "которые потратили много часы работы, чтобы сделать инаугурацию отражением гордости нации".
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Джилл Байден записала видеообращение к американской нации.
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