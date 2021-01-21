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Фильм Навального про «дворец Путина» установил новый рекорд

22.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Фильм Навального про «дворец Путина» установил новый рекорд

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  • 21.01.2021, 21:53
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Фильм Навального про «дворец Путина» установил новый рекорд
Фото: palace.navalny.com

У фильма уже более 45 млн просмотров на YouTube.

Расследование Фонда борьбы с коррупцией "Дворец для Путина. История самой большой взятки" стало самым популярным в истории ФБК. У фильма на момент публикации уже более 45 млн просмотров на YouTube. Ролик возглавил топ трендов не только в России, но и в других странах, передает kasparov.ru.

Видео стало самым популярным также в Беларуси, Казахстане, Латвии, Литве, Украине, Эстонии, на Кипре, в Израиле, Норвегии.

Всего (по данным на вечер 20 января) видео попало в топ-10 трендов YouTube в более чем 20 государствах, среди которых Чехия, Швейцария, Польша, Финляндия, Венгрия, Дания, Грузия и другие.

В самом расследовании рассказывается о дворце на Черном море под Геленджиком площадью 17,7 тыс. кв. м, площадь всего участка — 68 гектаров. Усадьбу, как утверждается в материале, построили для президента Владимира Путина на деньги государственных и частных компаний.

По данным ФБК, строительство дворца и прочего имущества, о котором говорится в расследовании, финансировали из специального офшора. Общую сумму средств, потраченных на дворец и виноградники вокруг него, ФБК оценил минимум в 100 млрд рублей. На участке, по данным фонда, есть ледовый дворец, церковь, оранжерея, амфитеатр и подземный тоннель с выходом к морю. Авторы материала написали, что рядом также расположились шато, винные заводы и устричные фермы.

До этого самым популярным видео на канале Навального был фильм "Он вам не Димон", вышедший в марте 2017 года. Сейчас у него 38,61 млн просмотров и 1,2 млн лайков.

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У фильма уже более 45 млн просмотров на YouTube.
 
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