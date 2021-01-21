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Трагедия в Харькове. В доме престарелых заживо сгорели 15 человек

22.01.2021 06:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Страшный пожар случился в доме престарелых в Харькове. Как уточнили в пресс-службе ГСЧС Украины, погибли 15 человек, еще 11 человек пострадали.

 

Трагедия в Харькове. В доме престарелых заживо сгорели 15 человек

 

Трагедия в Харькове. В доме престарелых заживо сгорели 15 человек

 

Как сообщает rosbalt.ru, пламя тушили 28 человек и семь единиц техники. Пожар удалось ликвидировать.

Возгорание произошло в двухэтажном жилом доме на втором этаже. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Предварительной причиной ЧП названо неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Возбуждено уголовное дело.

Происшедшее классифицировано как ЧС государственного уровня. Премьер Украины Денис Шмыгаль созывал внеочередное заседание правительства, главе МВД Украины было поручено взять расследование под личный контроль.

 

Фото: ГСЧС Украины.

 

 
 
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Страшный пожар случился в доме престарелых в Харькове. Как уточнили в пресс-службе ГСЧС Украины, погибли 15 человек, еще 11 человек пострадали.  
 
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