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Фото: Globallookpress.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Роскомнадзор оштрафует шесть соцсетей за призывы к протестам TikTok, YouTube, «ВКонтакте», Facebook, Twitter и Instagram

Роскомнадзор подтвердил, что оштрафует шесть социальных сетей — TikTok, YouTube, «ВКонтакте», Facebook, Twitter и Instagram — за распространение информации, призывающей несовершеннолетних выходить на массовые протестные акции. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее 21 января ведомство анонсировало наказание для соцсетей, в которых содержится контент, агитирующий подростков участвовать в митингах.«Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещенной в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых (публичных) мероприятиях», — говорилось в сообщении регулятора.В Роскомнадзоре считают, что подобные мероприятия могут угрожать жизни и здоровью подростков. За распространение подобных призывов для владельца сайта или информационного ресурса в интернете предусмотрен административный штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.Ранее Генпрокуратура заявила, что силовые структуры будут пресекать незаконные акции 23 января.