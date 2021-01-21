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Роскомнадзор оштрафует шесть соцсетей за призывы к протестам

22.01.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Роскомнадзор оштрафует шесть соцсетей за призывы к протестам
Фото: Globallookpress.com
Роскомнадзор подтвердил, что оштрафует шесть социальных сетей — TikTok, YouTube, «ВКонтакте», Facebook, Twitter и Instagram — за распространение информации, призывающей несовершеннолетних выходить на массовые протестные акции. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее 21 января ведомство анонсировало наказание для соцсетей, в которых содержится контент, агитирующий подростков участвовать в митингах.

«Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещенной в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых (публичных) мероприятиях», — говорилось в сообщении регулятора.

В Роскомнадзоре считают, что подобные мероприятия могут угрожать жизни и здоровью подростков. За распространение подобных призывов для владельца сайта или информационного ресурса в интернете предусмотрен административный штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Ранее Генпрокуратура заявила, что силовые структуры будут пресекать незаконные акции 23 января.
 
 
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