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Роскомнадзор оштрафует шесть соцсетей за призывы к протестам
Источник материала: UDF
Фото: Globallookpress.com
Ранее 21 января ведомство анонсировало наказание для соцсетей, в которых содержится контент, агитирующий подростков участвовать в митингах.
«Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещенной в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых (публичных) мероприятиях», — говорилось в сообщении регулятора.
В Роскомнадзоре считают, что подобные мероприятия могут угрожать жизни и здоровью подростков. За распространение подобных призывов для владельца сайта или информационного ресурса в интернете предусмотрен административный штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
Ранее Генпрокуратура заявила, что силовые структуры будут пресекать незаконные акции 23 января.
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